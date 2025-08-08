Minister Marcin Kierwiński w "Gościu Wydarzeń"

Minister Marcin Kierwiński w "Gościu Wydarzeń"
W piątkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" Marcin Fijołek porozmawia z ministrem spraw wewnętrznych Marcinem Kierwińskim. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24 oraz w polsatnews.pl i Interii od godz. 19:15.

24 lipca Marcin Kierwiński został nowym szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji po restrukturyzacji rządu Donalda Tuska. W ostatnich dniach kilkukrotnie zabierał głos w sprawie m.in. działalności funkcjonariuszy policji, wskazując na konieczność zapewnienia im jak najdogodniejszych warunków pracy.

 

Natomiast w minioną niedzielę Kierwiński poinformował, że zapadła decyzja o przedłużeniu kontroli na granicach niemieckiej i litewskiej - do 4 października. Wydane rozporządzenie zostało skierowane celem notyfikacji do Komisji Europejskiej. W programie "Gość Wydarzeń" widzowie będą mogli usłyszeć więcej na temat sytuacji na przejściach granicznych i planów poprawy bezpieczeństwa.

 

