16 osób zostało rannych w wyniku zderzenia trzech pojazdów w Egipcie. Wśród poszkodowanych jest czteroosobowa rodzina z Polski.

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem między miejscowościami Marsa Alam a Al-Kusajr. W wypadku uczestniczyły trzy pojazdy: minibus, samochód osobowy oraz jeep safari.

Wypadek w Egipcie. Polacy wśród rannych

Jak informuje portal Cairo24, w wyniku wypadku rannych zostało 16 osób - sześcioro Egipcjan, czworo Niemców, czworo Polaków oraz dwie osoby, których tożsamość nie została jeszcze potwierdzona. Wśród rannych są dzieci - najmłodsze ma zaledwie 5 lat, najstarsze 12.

Według wstępnych doniesień, polscy turyści to rodzina w wieku od 12 do 41 lat.

Ranni trafili do Szpitala Centralnego w Al-Kusajr oraz do prywatnej kliniki w kurorcie Porto Ghalib. Na ten moment nie wiadomo, jaki jest stan ich zdrowia.

Kolejny wypadek z udziałem Polaków w Marsa Alam

To już drugi w tym sezonie poważny wypadek drogowy w rejonie Marsa Alam, w którym uczestniczyli obywatele Polski.

Pod koniec lipca na trasie Marsa Alam - Bir Szalatin doszło do dachowania mikrobusu turystycznego. W tragicznych okolicznościach zginęła wtedy 41-letnia Polka i jej 7-letni syn. Trzy inne osoby z Polski odniosły obrażenia.