Kolejna inicjatywa prezydenta. Nawrocki podpisał projekt ustawy

- Ja nie chcę środki finansowych, w imieniu 10,5 mln Polaków, na sauny, solaria i ekspresy. Ja chcę środków dla polskich rodzin - powiedział Karol Nawrocki po podpisaniu kolejnej inicjatywy ustawodawczej. Chodzi o projekt ustawy o zerowym PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci.

W piątek Karol Nawrocki udał się z wizytą do Kolbuszowej w województwie podkarpackim. Po godzinie 16:30 uroczyście złożył wieniec przed Pomnikiem Żołnierzy i Bohaterów Walczących i Poległych za Wolność, Niepodległość i Suwerenność Ojczyzny. Później spotkał się z mieszkańcami miejscowości.

Karol Nawrocki z kolejną inicjatywą

W trakcie spotkania z Karol Nawrocki podpisał kolejny projekt - "PIT zero" dla rodziców. Ustawa ta miałaby wprowadzić zerowy PIT dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci. Rodzice mieliby nie płacić podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) do kwoty 140 tys. zł rocznie na każdego rodzica.

Dwoje rodziców mogłoby skorzystać z kwoty wolnej wynoszącej 280 tys. zł rocznie. Koszt proponowanych zmian jest szacowany na 15-29 mld zł rocznie.

ZOBACZ: Senyszyn krytykuje orędzie Nawrockiego. "Czuje się nacjonalistą"

To druga inicjatywa ustawodawcza podpisana przez prezydenta od zaprzysiężenia. Pierwsza, podpisana w czwartek w Kaliszu, dotyczyła projektu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

- Muszą się znaleźć środki finansowe dla polskich rodzin - dzisiaj i zawsze. Polska rodzina to podstawowa komórka społeczna, ale także gwarancja naszej tożsamości, wartości i ciągłości trwania Rzeczypospolitej - powiedział prezydent po podpisaniu inicjatywy ustawodawczej.

Prezydent uzasadnił swój projekt koniecznością pomocy rodzinom i klasie średniej. Dodał, że w najbliższych dniach złoży kolejną propozycję - podwyższenia II progu podatkowego ze 120 do 140 tys. - Nie możemy wrzucać ich przy 120 tys. do jednej puli z milionerami. Tak musimy budować siłę polskiej klasy średniej i tych, którzy są ambitni - powiedział.

ZOBACZ: Pierwsze weto prezydenta Nawrockiego? "Nieudolne sidło"

- Często, także i dzisiaj, dziennikarze pytają mnie, skąd wziąć na to środki finansowe. Dziś jest bardzo ważny dzień, ponieważ dowiedzieliśmy się, jak środki finansowe z KPO zostały w Polsce rozdysponowane. Ja nie chcę środki finansowych, w imieniu 10,5 mln Polaków, na sauny, solaria i ekspresy. Ja chcę środków dla polskich rodzin (...) - powiedział.

Do Sejmu wpłynął projekt prezydencki ws. CPK

W piątek na stronie Sejmu została opublikowana informacja o wniesieniu przez prezydenta Karola Nawrockiego projektu ustawy o zapewnieniu realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Prezydent zapowiedział inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie podczas swojego wystąpienia po środowym zaprzysiężeniu.

ZOBACZ: CPK ma projekt budowlany terminala. Kiedy start budowy?

Celem projektu jest zapewnienie realizacji inwestycji niezbędnych do powstania CPK, których zakres został zdefiniowany i określony w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

Projekt zakłada zakończenie prac budowlanych na nowym lotnisku, które ma powstać pod Baranowem, oraz uzyskanie certyfikacji i zgód na uruchomienie operacji lotniczych do końca grudnia 2031 r. W przypadku linii kolejowej przebiegającej przez tunel w Łodzi, węzła CPK i linii Warszawa-Łódź termin zakończenia tych inwestycji określono na koniec 2030 r.

W projekcie ustawy założono też, że długość linii kolejowych, dla których złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w 2030 r., będzie wynosić przynajmniej 1338 km, a prędkość eksploatacyjna na nowo budowanych liniach kolejowych wyniesie 250 km/h. W ramach Programu Kolejowego CPK ma powstać w sumie ok. 2 tys. km nowych linii kolejowych, w tym Kolei Dużych Prędkości (KDP).

ZOBACZ: "Radzę wyjąć kij z pewnej części ciała". Spięcie o mema z Karolem Nawrockim

W załączniku do projektu znalazł się również wykaz wszystkich odcinków linii kolejowych objętych obowiązkiem realizacji prac projektowych i środowiskowych. W uzasadnieniu podkreślono, że takie rozwiązanie zapewni obsługę kolejową miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców, które znajdą się na planowanym przebiegu linii kolejowej - w szczególności Kalisza, Płocka i Grudziądza.