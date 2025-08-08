Fala upałów nadciąga do Polski. IMGW wydał pilne ostrzeżenia

IMGW ostrzega przed upałami

Do Polski nadciąga fala upałów, która utrzyma się przez najbliższy tydzień. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wysokimi temperaturami, sięgającymi nawet 34 st. C. Spodziewane są również gwałtowne burze, które pojawią się we wschodniej Polsce. W weekend mogą zostać wydane kolejne alerty.

Po deszczowym lipcu do Polski wróci lato i fala upałów. W najbliższych dniach termometry pokażą nawet 34 stopnie Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami dla kilku województw.

Upały nadciągają do Polski. Żółte alerty IMGW

Alerty pierwszego stopnia obowiązują w: 

  • woj. lubuskim,
  • woj. dolnośląskim, 
  • woj. opolskim, 
  • woj. śląskim, 
  • woj. małopolskim, 
  • woj. świętokrzyskim, 
  • woj. podkarpackim,
  • zachodniej części woj. lubelskiego. 

Alert będą obowiązywać od soboty od godziny 12:00 do niedzieli do godziny 20:00. W sobotę termometry pokażą w zagrożonych rejonach od 29 do 30 stopni Celsjusza. W niedzielę upał będzie jeszcze bardziej dotkliwy - w województwie podkarpackim i małopolskim temperatura wyniesie nawet 31 stopni.

 

Upalna pogoda utrzyma się znacznie dłużej, a temperatury będą stopniowo rosnąć. Od środy 13 sierpnia upały będą panować niemal w całym kraju. Prognozowane temperatury wyniosą od 23 stopni na wybrzeżu do 30 stopni Celsjusza w południowo-zachodniej Polsce. W czwartek termometry pokażą od 26 stopni na wybrzeżu, po 28 stopni na północnym-wchodzie i nawet 32 stopnie Celsjusza w pozostałej części kraju. Najchłodniej będzie w kotlinach górskich i na wyżynach - tam prognozuje się temperatury do 34 stopni Celsjusza.

 

Najdotkliwsze upały dotrą do Polski w piątek 15 sierpnia. Niemal w całym kraju słupki w termometrach zbliżą się do 30 stopni Celsjusza. Na Mazowszu temperatura wyniesie nawet 34 stopnie, na południu i na południowym wschodzie będzie od 30 do 33 stopni Celsjusza.

IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami

Ponadto prognozowane są burze w kilku województwach. IMGW może wydać kolejne alerty przed gwałtownymi zjawiskami.

 

Ostrzeżenia przed burzami mogą zostać wydane w województwach:

  • warmińsko-mazurskim,
  • pomorskim,
  • mazowieckim, 
  • podlaskim, 
  • świętokrzyskim,
  • podkarpackim.

W trakcie burz opady mogą sięgnąć 15 mm. Wiatr będzie wiał z prędkością do 65 km/h. Alerty przed burzami mogą obowiązywać od niedzieli 10 sieropnia od 7:30 do poniedziałku 11 sierpnia do 7:30.

