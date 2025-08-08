Białoruska opozycjonistka Swiatłana Cichanouska w programie "Dzień na świecie"

Polska
Białoruska opozycjonistka Swiatłana Cichanouska w programie "Dzień na świecie"
Polsat News
Swiatłana Cichanouska w Polsat News

Gościem Grzegorza Kozaka w piątkowym wydaniu programu "Dzień na świecie" jest Swiatłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji walcząca o uwolnienie więźniów politycznych. Transmisja w Polsat News od godziny 22:30.

W programie "Dzień na świecie" Grzegorz Kozak porozmawia także z politologiem Krzysztofem Płomińskim, dziennikarzem Witoldem Juraszem i historykiem dr. Wojciechem Góreckim. Dyskusja w studiu jest podsumowaniem aktualnych wydarzeń z sektora polityki międzynarodowej, w tym trudnej sytuacji w państwach wspierających imperialistyczne ambicje Rosji.

 

Piątkowe wydanie "Dnia na świecie" dostępne do obejrzenia na antenie Polsat News od godziny 22:30.

 

WIDEO: Pieniądze z KPO na jachty i mikrofalówki? "Uprzedzaliśmy w Konfederacji"
Patryk Idziak / polsatnews.pl / Polsat News
Czytaj więcej
BIAŁORUŚDZIEŃ NA ŚWIECIEGRZEGORZ KOZAKKRZYSZTOF PŁOMIŃSKIPOLSKASWIATŁANA CICHANOUSKAWITOLD JURASZWOJCIECH GÓRECKI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 