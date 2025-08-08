Białoruska opozycjonistka Swiatłana Cichanouska w programie "Dzień na świecie"

Gościem Grzegorza Kozaka w piątkowym wydaniu programu "Dzień na świecie" jest Swiatłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji walcząca o uwolnienie więźniów politycznych. Transmisja w Polsat News od godziny 22:30.

W programie "Dzień na świecie" Grzegorz Kozak porozmawia także z politologiem Krzysztofem Płomińskim, dziennikarzem Witoldem Juraszem i historykiem dr. Wojciechem Góreckim. Dyskusja w studiu jest podsumowaniem aktualnych wydarzeń z sektora polityki międzynarodowej, w tym trudnej sytuacji w państwach wspierających imperialistyczne ambicje Rosji.

Piątkowe wydanie "Dnia na świecie" dostępne do obejrzenia na antenie Polsat News od godziny 22:30.