Do końca sierpnia 2025 roku indywidualne prognozy przyszłej emerytury pojawią się na kontach internetowych osób powyżej 35. roku życia. Będą to orientacyjne szacunki, których nie należy interpretować jako dokładną wysokość świadczenia, wypłacanego w momencie przejścia na emeryturę. Na ostateczną kwotę otrzymywaną za kilka lat czy dekad wpływa wiele czynników.

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887, z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma obowiązek corocznie informować osoby ubezpieczone, urodzone po 31 grudnia 1948 roku, o zewidencjonowanych składkach według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Obowiązek ten dotyczy wyłącznie osób, które ukończyły 35 lat, ponieważ dopiero po przekroczeniu tego wieku możliwe jest realistyczne oszacowanie przyszłych świadczeń na podstawie zgromadzonych danych.

W tym roku informacje zostaną wygenerowane na dzień 31 grudnia 2024 roku, a ich publikacja nastąpi do końca sierpnia 2025 roku. Informacje będą dostępne po zalogowaniu na indywidualne konto w systemie PUE ZUS.

Jakie informacje podać musi ZUS?

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych poza informacją o zewidencjonowanych składkach ogółem ZUS musi poinformować o wysokości:

zwaloryzowanego kapitału początkowego

hipotetycznej emerytury

kwot składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej

składek na ubezpieczenie emerytalne (z wyłączeniem tych odprowadzonych do otwartego funduszu emerytalnego)

należnych i odprowadzonych składek na otwarte fundusze emerytalne

składek należnych i wpłaconych zewidencjonowanych na subkoncie (o których mowa w art. 40a ust. 4 ustawy)

Nie jeden, ale aż trzy warianty hipotetycznej emerytury

Do końca sierpnia na indywidualnych kontach osób po 35. roku życia pojawią się cztery warianty hipotetycznej emerytury:

pierwszy obliczany jest na podstawie konta; uwzględnia sytuację, gdy osoba pracuje nieprzerwanie aż do emerytury i na jej konto wpływają składki w jednakowej wysokości, co do tej pory drugi obliczany jest na podstawie konta; gdy osoba przestanie pracować w trwającym roku i na jej konto nie wpłyną już żadne składki trzeci obliczany jest na podstawie konta i subkonta; gdy osoba pracuje nieprzerwanie aż do emerytury i na jej konto wpływają składki w jednakowej wysokości, co do tej pory czwarty obliczany jest na podstawie konta i subkonta; gdy osoba przestanie pracować w trwającym roku i na jej konto nie wpłyną już żadne składki

Osoby, którym do emerytury pozostało mniej niż dziesięć lat, otrzymają również informację o hipotetycznej wysokości świadczenia wypłacanego po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) zwiększonego o:

rok

dwa lata

trzy lata

cztery lata

pięć lat

Do czego służą prognozy emerytalne?

Choć wielu Polaków może odebrać prognozy jako niepokojące, szczególnie jeśli spodziewane świadczenie okaże się bardzo niskie, to ich głównym celem jest ułatwienie planowania przyszłości finansowej.

Informacja z ZUS pozwala bowiem przede wszystkim realistycznie ocenić, jaką emeryturę otrzyma podatnik przy obecnym poziomie zarobków i składek. Dzięki temu będzie w stanie podjąć odpowiedzialne decyzje dotyczące ewentualnego oszczędzania w formach dodatkowych, np. IKE, IKZE i PPK.



Taka prognoza ułatwia też podjęcie decyzji o wieku przejścia na emeryturę. Być może warto pracować dłużej, aby zwiększyć podstawę świadczenia.

