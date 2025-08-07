Zmiany w mediach społecznościowych prezydenta. Jedno konto założono na nowo

Karol Nawrocki nie będzie korzystał z dotychczasowego konta Kancelarii Prezydenta RP na X, z którego głowy państwa korzystały od 2009 roku. W zamian powstało nowe konto, natomiast poprzednie zostało zarchiwizowane i otrzymało nową nazwę: @prezydentplduda. Zmiana zaszła tylko na platformie X - konta na Facebooku i Instagramie będą dalej prowadzone przez nową kancelarię.

Konto Kancelarii Prezydenta RP zostało założone na Twitterze (dzisiaj X) w 2009 roku, kiedy prezydentem Polski był Lech Kaczyński. Z tego samego konta korzystali kolejno Bronisław Komorowski i Andrzej Duda.

Nowy profil Kancelarii Prezydenta RP na X

W dniu zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego na koncie kancelarii pojawił się krótki komunikat: "Zapraszamy do obserwowania nowego profilu Kancelarii Prezydenta RP @prezydentpl". Dotychczasowe konto, które było obserwowane przez ponad 753 tys. użytkowników i na którym zamieszczono łącznie 42,1 tys. wpisów, zostało zarchiwizowane. Zmieniła się również jego nazwa - do @prezydentpl dodano nazwisko poprzedniego prezydenta - obecnie konto widnieje pod nazwą @prezydentplduda.

Kancelaria nie wyjaśniła, dlaczego zdecydowano się na założenie nowego konta na X.

ZOBACZ: Pierwsze weto prezydenta Nawrockiego? "Nieudolne sidło"

Nowy profil Kancelarii Prezydenta RP zdobył do tej pory 27,7 tys. obserwatorów i zamieścił ponad 70 wpisów.

Prezydenckie konta na innych platformach społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram, pozostały bez zmian. Co więcej, na obu platformach zmieniły się zdjęcia profilowe. Dodatkowo na Instagramie zostało zamieszczone zdjęcie Karola Nawrockiego z podpisem "Zaczynamy".