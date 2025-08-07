Pomnik "Rzeź Wołyńska" w Domostawie na Podkarpaciu został pomalowany farbą. Na cokole pojawiły się m.in. napisy cyrylicą oraz czerwono-czarna flaga. - Prowadzimy intensywne czynności, które pozwolą wyjaśnić, w jaki sposób doszło do tego zniszczenia i kto tego dokonał - przekazała oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nisku podkom. Katarzyna Pracało.

Pomnik "Rzeź Wołyńska", który znajduje się w Domostawie na Podkarpaciu, został pomalowany farbą. - Policja prowadzi intensywne czynności, które mają wyjaśnić, kto jest odpowiedzialny za jego zniszczenie - powiedziała podkom. Katarzyna Pracało.

Na podstawie pomnika, którego autorem jest Andrzej Pityński, namalowana została czerwono-czarna flaga, widoczny jest też napis w cyrylicy "Sława UPA". Flaga czerwono-czarna symbolizuje walkę o ukraińską niepodległość, była wykorzystywana, m.in. przez OUN-B/UPA.

Zdewastowano pomnik "Rzeź Wołyńska". Policja szuka sprawcy

Policja o zniszczeniu pomnika została poinformowana w czwartek. Jak przekazała podkom. Pracało, na miejscu wciąż pracują policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy zabezpieczają ślady.

- Prowadzimy intensywne czynności, które pozwolą wyjaśnić, w jaki sposób doszło do tego zniszczenia i kto tego dokonał – dodała.

Pomnik "Rzeź Wołyńska" został odsłonięty w lipcu 2024 roku. Ze względu na drastyczną wymowę pomnik budzi skrajne emocje. Przez dłuższy czas nie mógł znaleźć swojego miejsca, wiele miejscowości nie chciało go postawić na swoim terenie: Rzeszów, Toruń, Jelenia Góra, Stalowa Wola. W efekcie monument stanął przy trasie Via Carpatia w okolicy Domostawy (pow. niżański, gm. Jarocin).

Polskę i Ukrainę od wielu lat różni pamięć o roli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, która w latach 1943-1945 dopuściła się ludobójczej czystki etnicznej na ok. 100 tysięcy polskich mężczyzn, kobiet i dzieci. O ile dla polskiej strony była to zbrodnia ludobójstwa (masowa i zorganizowana), o tyle dla Ukraińców był to efekt symetrycznego konfliktu zbrojnego, za który w równym stopniu odpowiedzialne były obie strony. Dodatkowo Ukraińcy chcą postrzegać OUN i UPA wyłącznie jako organizacje antysowieckie (ze względu na ich powojenny ruch oporu wobec ZSRS), a nie antypolskie.