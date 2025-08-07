"Wycofać Biblię, wprowadzić Batyra?". Szefowa MEN o orędziu Nawrockiego

- Trochę rozbawiające, że tak źle go przygotowali - oceniła orędzie Karola Nawrockiego minister edukacji Barbara Nowacka w programie "Gość Wydarzeń". Szefowa MEN odniosła się również do słów prezydenta dotyczących edukacji i lektur.

- Będę też głosem tych Polaków, którzy chcą Polski normalnej. Polski przywiązanej do swoich wartości, Polski z dobrą polską szkołą, z polską literaturą i z polskimi lekturami w polskiej szkole - mówił prezydent Karol Nawrocki w środę w trakcie orędzia. Te słowa wywołały szeroki uśmiech na twarzy minister edukacji.

W programie "Gość Wydarzeń" Barbara Nowacka wyjaśniła, że przygotowanie Karola Nawrockiego według niej było tak złe, że aż rozbawiające.

- Tak sobie zadaję pytanie, czy o to mu chodzi, jak mówi: "tylko polskie lektury", to żeby co, wycofać Biblię, wprowadzić Batyra w obowiązkowy kanon lektur? - powiedziała. Odwołała się w ten sposób do pseudonimu literackiego Karola Nawrockiego - Tadeusz Batyr - pod którym w 2016 roku ukazała się książka "Spowiedź Nikosia zza grobu".

Barbara Nowacka: To nie politycy układają listę lektur

- Moim założeniem jest i będę się tego trzymać konsekwentnie, że to nie politycy układają listę lektur. Tak było w czasach Czarnka, że on wiedział lepiej, co będzie czytała młodzież i co będą chcieli z nimi przerabiać nauczyciele. To się skończyło (...) Zależy mi na mądrej, otwartej, przyjaznej, uczącej na najwyższych standardach polskiej, europejskiej szkole - podkreśliła.

- Czy on chce cofnąć szkołę do przeszłości, zamknąć ją na świat? Czy chce, żeby Polska młodzież wychodziła ze szkoły, oczywiście, przygotowana, mądra, patriotyczna, ale też umiejąca konkurować w gospodarce światowej? Czy chce, żeby polska młodzież czytała wyłącznie polskie książki? - pytała retorycznie, odnosząc się do wypowiedzi nowego prezydenta.

- Ja chcę, żeby znała pełny kanon literatur: od Szekspira przez Pismo Święte po Marqueza i Olgę Tokarczuk, która też jest istotna - dodała szefowa MEN.

Nieobowiązkowe prace domowe. Nowacka: Świat się zmienił

Barbara Nowacka uzasadniała, że wprowadzenie nieobowiązkowych prac domowych było podyktowane głosami o przeciążeniu młodzieży zarówno od rodziców i uczniów, ale także nauczycieli. Ponadto,

- Świat się zmienił. SI tak głęboko weszła w życie również młodych ludzi, że część prac domowych - i o tym mówili nauczyciele - była robiona przez SI. W wielu szkołach nauczyciele sami odchodzili od prac domowych.

- Słyszę również głosy krytyki (…) robimy ewaluację. Jeżeli będzie wymagana jakaś korekty, to my tę korektę zrobimy.

Prace domowe nieobozwiązkowe i nieoceniane wchodziły 1 kwietnia, to nie jest rozporządzenie, które musi wejść w życie 1 września.

Kiedy wejdzie w życie



- Mam założenie, że w ciągu półtora miesiąca dostanę wynik ankiet. Są teraz wakacje. Nauczyciele mają inne rzeczy na głowie, np. wreszcie zasłużony odpoczynek, to nie jest ten moment, żebyśmy czekali, że wypełnią ankiety. Rozmawiamy też z ekspertami, robimy różnego rodzaju badania i analizy.

Październik-listopad będziemy gotowi.

- Egzamin ósmoklasisty to był ciekawy egzamin, czyli ten, do którego podchodziły dzieci, które nie miały prac domowych przez rok wypadł właściwie tak samo, jak w ubiegłym roku, czyli tego negatywnego efektu edukacyjnego na pierwszy rzut oka nie widać, natomiast to jest pytanie trochę autonomia szkoły, trochę autonomia nauczycieli

- Nauczyciele robili bardzo wiele kartkówek. To jest bzdura, że nauczyciele nie mają narzędzi, żeby sprawdzać - wybrali inne narzędzie. Młodzież trzeba zaciekawić nauką, złapać do niej pasję.