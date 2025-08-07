Wyciek gazu w zakładzie w Kornicach. Poszkodowanych 17 osób

17 osób zostało poszkodowanych w wyniku wycieku gazu ziemnego, do którego doszło w hali jednego z zakładów w Kornicach - potwierdził kpt. Mateusz Musioł w rozmowie z polsatnews.pl. Z budynku ewakuowano 62 osoby. Trwa akcja służb.

Zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowej PSP w Raciborzu poinformował, że strażacy o godz. 16:45 otrzymali zgłoszenie o zbiorowym zatruciu w jednym z zakładów w Kornicach (woj. śląskie).

Wyciek gazu w hali w Kornicach. Kilkanaście osób poszkodowanych

- Doszło tam do uwolnienia do atmosfery metanu, czyli gazu ziemnego, w wyniku czego poszkodowanych zostało 17 osób - powiedział kpt. Mateusz Musioł. Co najmniej 7 z nich przewieziono do szpitala.

Z hali zakładu produkującego okna ewakuowano łącznie 62 osoby,

Na miejscu trwa akcja służb, pracuje tam 10 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

Strażak przekazał, że odcięto dopływ gazu do obiektu.