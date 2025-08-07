Trzy partie poza Sejmem. Nowy sondaż
Gdyby odbyły się nowe wybory do Sejmu, ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego mogłoby liczyć na 29 proc. poparcia. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, na którą głos oddałoby 28,2 proc. badanych - wynika z sondażu opublikowanego przez Opinia24. Według badania trzy partie nie weszłyby do Sejmu.
Według badania PiS i KO utrzymałyby dominację w Sejmie, jednak żadna z partii nie mogłaby liczyć na samodzielną większość. Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości wyraziło 29 proc. respondentów. Z kolei Koalicja Obywatelska uzyskała 28,2 proc. głosów badanych.
Na Konfederację zagłosowałoby 14,2 proc. osób biorących udział w sondażu, natomiast na Konfederację Korony Polskiej - 6 proc. Do Sejmu weszłaby także Lewica, na którą głosować chce 5,9 proc. respondentów.
Nowy sondaż. PSL i Polska 2050 poza Sejmem
Poza progiem wyborczym znalazłyby się m.in. partia Razem, której jednym z liderów jest Adrian Zandberg (4,1 proc. poparcia), Polska 2050 Szymona Hołowni (3,4 proc.), a także PSL pod kierownictwem wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza (1,4 proc.). Głos na inne partie niż wymienione oddało 0,7 proc. badanych, a 7,1 proc. nie było w stanie opowiedzieć się za jednym ugrupowaniem.
Z sondażu wynika, że 75 proc. Polaków chciałoby wziąć udział w wyborach, z czego 56 proc. "zdecydowanie tak", a 19 proc. "raczej tak". 20 proc. nie zamierza głosować, z czego 11 proc. "zdecydowanie nie", a 9 proc. "raczej nie". Z kolei 5 proc. badanych nie wie, czy wzięłoby udział w głosowaniu.
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 4-6 sierpnia 2025 techniką mixed-mode - wywiadów telefonicznych (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1003 dorosłych Polaków.Czytaj więcej