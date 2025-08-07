Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy "TAK dla CPK". Prezydent spotkał się w czwartek z mieszkańcami Kalisza, gdzie mówił o projekcie Centralnego Portu Komunikacyjnego w "tradycyjnej formie". - Dawał nam nadzieję, że pojawiło się na horyzoncie koło zamachowe naszej gospodarki, naszej ekonomii - powiedział.

W czwartek podczas spotkania z mieszkańcami na rynku w Kaliszu Karol Nawrocki podpisał swoją pierwszą inicjatywę ustawodawczą - "TAK dla CPK".

- CPK w swojej tradycyjnej formie dawał nam nadzieję, że pojawiło się na horyzoncie koło zamachowe naszej gospodarki, naszej ekonomii (...). Po 35 latach od upadku komunizmu jesteśmy w pułapce, którą możemy przezwyciężyć wielkimi inwestycjami - powiedział Karol Nawrocki po złożeniu podpisu.

Pierwsza inicjatywa ustawodawcza Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki podkreślił, że domaga się "powrotu do zrównoważonego rozwoju" dla całej Polski, nie tylko Polski "Warszawy i dużych aglomeracji". Powiedział, że chce, aby projekt nie był krzywdzący dla mniejszych miast i wsi. - W moim projekcie domagam się jednoznacznie powrotu do zrównoważonego rozwoju i do tego, aby Centralny Port Komunikacyjny nie był kołem bez szprych, a był kołem ze wszystkimi szprychami. Kalisz nie może być rozjechany przez szybką kolej - podkreślił Karol Nawrocki.

Prezydent zwrócił uwagę, że projekt CPK, zaproponowany przez obecny rząd, został poddany cięciom budżetowym, na które on się nie zgadza. Dodał, że podpisaną inicjatywę traktuje, jako motywację dla rządu.

- Zaproponowany i realizowany w bólach przez obecny rząd projekt CPK, był najpierw okrajany, a ostatecznie zostaje opóźniony. Ja swoją rolę jako prezydent widzę, jako motywację rządu do ciężkiej pracy. W mojej ustawie jest zapisane, że wszystkie prace powinny zostać zakończone do roku 2031, a rok 2032 powinien być końcem tego projektu, na który wszyscy czekamy - powiedział Karol Nawrocki.

"Tak dla CPK". Karol Nawrocki z pierwszą inicjatywą ustawodawczą

Karol Nawrocki o swojej inicjatywie ustawodawczej mówił także w trakcie środowego orędzia przed Zgromadzeniem Narodowym.

- Potrzebujemy dziś wielkich planów, wielkich inwestycji. Potrzebujemy obudzić aspiracje narodu polskiego, bo nie możemy już być gospodarstwem pomocniczym naszych zachodnich sąsiadów czy całej Unii Europejskiej - mówił w środę prezydent.

Inicjatywa prezydenta nawiązuje do obywatelskiego projektu ustawy, który miał zobowiązać obecny rząd do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w kształcie określonym przez uchwałę Rady Ministrów z 2023 r. Według tego projektu kluczowe elementy inwestycji miałyby zostać oddane w 2028 roku, a nie tak, jak przewiduje obecny rząd - w 2032 roku.

Projekt zakłada także inny rozmiar inwestycji w kolej dojazdową do CPK. Według prezydenta, obecne plany wykluczają mieszkańców mniejszych miejscowości i pozwalają na swobodną komunikację osobom pochodzącym z największych miast. Karol Nawrocki sprzeciwia się także cięciom budżetowym, które zaproponował obecny rząd.

Obietnice Karola Nawrockiego i projekty ustaw

Poza projektem "TAK dla CPK" Karol Nawrocki zapowiedział szereg innych ustaw, które zgłosi jeszcze w pierwszych tygodniach urzędowania. Nowy prezydent zobowiązał się do tego, że złoży ustawy w sprawie:

PIT-u 0 proc. dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci;

podwyższenia drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł rocznie,

likwidacji tzw. podatku Belki (również do kwoty 140 tys. zł rocznie),

wprowadzenia ulg prorodzinnych dla przedsiębiorców,

obniżenia podstawowej stawki VAT z 23 do 22 proc.,

gwarancji waloryzacji emerytur.

Nie są to jedyne inicjatywy prezydenta. Szef kancelarii Karola Nawrockiego - Zbigniew Bogucki informował, że w najbliższych dniach zostaną złożone także projekty ustaw dotyczące rolników oraz mediów publicznych.