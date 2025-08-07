Dojdzie do spotkania Trumpa z Putinem. Kreml potwierdza

Prezydent USA Donald Trump spotka się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w najbliższych dniach - poinformował doradca Kremla Jurij Uszakow. Rosyjskie media podają również, że uzgodnione zostało miejsce spotkania, jednak informacja ta zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

"Zgodnie z sugestią strony amerykańskiej osiągneliśmy wstępne porozumienie w sprawie zorganizowania w najbliższych dniach spotkania na najwyższym szczeblu, czyli spotkania prezydenta Władimira Putina z Donaldem Trumpem" - powiedział doradca Kremla Jurij Uszakow. Dodał, że prace nad szczytem już się rozpoczęły, a spotkanie najprawdopodobniej odbędzie się w przyszłym tygodniu.

ZOBACZ: Media: Donald Trump chce spotkać się z Władimirem Putinem. Jest wstępny termin

Spotkanie oficjalnie potwierdzono dzień po wizycie w Rosji wysłannika prezydenta USA Steve'a Witkoffa. Donald Trump mówił, że spotkanie było bardzo owocne i "poczyniono ogromne postępy". W trakcie rozmowy Witkoff poruszył też temat trójstronnego spotkania Trump-Putin-Zeleński, jednak strona rosyjska pozostawiła to bez komentarza.

Tego samego dnia, Trump odbył także rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Głównym tematem rozmowy było zakończenie wojny oraz sankcje wobec Rosji.

