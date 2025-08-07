Sondaż zorganizowany przez instytucję Gallup nie pozostawia złudzeń. Według badania przeprowadzonego wśród Amerykanów prezydent Ukrainy jest dwa razy bardziej popularny w Stanach Zjednoczonych od przywódcy kraju Donalda Trumpa. Zełenski nie jest jednak liderem w tym zestawieniu, gdyż ze zdecydowaną przewagą przoduje papież Leon XIV.

Spośród 14 najbardziej znanych osób na świecie, papież Leon XIV cieszy się zdecydowanie największą popularnością - 57 proc. Amerykanów postrzega go pozytywnie, natomiast 11 proc. negatywnie. Daje to wynik netto +46 proc. (w ten sposób instytucja Gallup podaje swoje wyniki).

Sondaż Gallupa. Leon XIV i Zełenski najpopularniejsi, Trump na odległym biegunie

Papież przoduje w zestawieniu ze zdecydowaną przewagą nad Wołodymyrem Zełenskim, który uzyskał wynik +16 proc. oraz trzeciego na liście Berniego Sandersa (+11 proc.).

Najbardziej negatywny stosunek respondenci wyrazili wobec prezydenta ich kraju Donalda Trumpa oraz jego bliskiego współpracownika, sekretarza stanu USA Marco Rubio (obaj uzyskali wynik -16 proc.), jak i do premiera Izraela Binjamina Netanjahu (-23 proc.) oraz Elon Muska (-28 proc.).

Sympatie i antypatie wobec prezydenta Ukrainy rozkładają się między 68 proc. pozytywnych opinii wśród wyborców Partii Demokratycznej oraz 23 proc. negatywnych wśród głosujących na Republikanów. W przypadku Trumpa odnotowano z kolei 91. proc. negatywnych ocen wśród zwolenników Demokratów i 86 proc. pozytywnych opinii wśród wyborców partii Republikańskiej.

Zdaniem Gallupa wskaźnik pozytywnej opinii netto, obliczany poprzez odjęcie odsetka osób z opiniami niekorzystnymi od odsetka osób z opiniami pozytywnymi, jest najskuteczniejszą metodą porównywania stosunku społeczeństwa do znanych postaci.