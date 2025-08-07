Robert Bąkiewicz, lider Ruchu Obrony Granic, odpowiedział w mediach społecznościowych na decyzję Prokuratury Krajowej, która odrzuciła wniosek jednego z prokuratorów o wyłączenie go z postawienia zarzutów i przesłuchania działacza. "To czyste bezprawie" - napisał.

Robert Bąkiewicz odpowiedział w mediach społecznościowych na środową decyzję Prokuratury Krajowej. Zgodnie z jej treścią działaczowi mają zostać postawione zarzuty znieważenia czterech funkcjonariuszy straży granicznej i Żandarmerii Wojskowej, którzy pracują polsko-niemieckiej na granicy. Lider ROG miał nazwać strażników granicznych "zdrajcami".

"Po pierwsze - nie życzę sobie, by nazywano mnie 'Robert B.'. Nazywam się Robert Bąkiewicz i nie mam zamiaru wstydzić się swojego nazwiska - mówiłem to publicznie i mówię to raz jeszcze" - rozpoczął lider "Ruchu Obrony Granic" nawiązując do zatajenia jego nazwiska w komunikacie opublikowanym przez Prokuraturę.

"Po drugie - i najważniejsze - Korneluk nie jest żadnym Prokuratorem Krajowym, tylko bezczelnym uzurpatorem. Jedynym legalnym Prokuratorem Krajowym jest Dariusz Barski, i tylko on ma prawo rozstrzygać o wnioskach Prokuratorów Referentów. To, co wyprawiacie, to czyste bezprawie, polityczna hucpa i ordynarny zamach na państwo prawa" - napisał na platformie X.

"Dariusz Korneluk i jego banda odpowiedzą za to bezprawie. Podsumowując jest to zemsta Tuska - za to, że obudziliśmy Polaków w sprawie migracji. Dziś próbuje się mścić na mnie i na całym Ruchu Obrony Granic, bo staliśmy się realnym zagrożeniem dla jego antypolskich planów. Ale nie damy się złamać" - zakończył Bąkiewicz.

Wpis odnosi się do decyzji Dariusza Korneluka, który nie uwzględnił wniosku prokuratora z Gorzowa Wielkopolskiego, który chciał wyłączyć się z postawienia zarzutów i przesłuchania Roberta Bąkiewicza w charakterze podejrzanego. Wnosząc o wyłączenie go od wykonywania powyższych czynności twierdził, że materiał dowodowy wymaga uzupełnienia.

Środowy komunikat PK mówił, że Korneluk podjął decyzję o nieuwzględnieniu wniosku o wyłączenie prokuratora referenta. Prokurator krajowy ocenił, że wykonanie czynności było zgodne z przepisami i procedurą wskazaną w powołanych regulacjach.

bp/ar / polsatnews.pl