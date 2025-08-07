Putin spotka się z Zełenskim? "Muszą zostać stworzone pewne warunki"

- Wielokrotnie mówiłem, że generalnie nie mam nic przeciwko temu. Jest to możliwe - powiedział Władimir Putin o ewentualnym spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim. Przywódca Rosji podkreślił, że aby do jakichkolwiek rozmów doszło, muszą zostać spełnione określone warunki. - Niestety, wciąż jesteśmy daleko - dodał.

Władimir Putin spotkał się w czwartek z prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich Muhammadem ibn Zajidem Al Nahajjan, który przebywa w Moskwie z oficjalną wizytą. Po rozmowach odbyła się konferencja prasowa, na której dziennikarze zapytali go o ostatnie doniesienia na temat jego spotkania z Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim.

Władimir Putin o spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim. Postawił warunki

Odpowiedział, że sam nigdy nie wykluczał spotkania z prezydentem Ukrainy, ale jak dotąd nie spełniono warunków, które by to umożliwiły.

- Wielokrotnie już mówiłem, że generalnie nie mam nic przeciwko temu, jest to możliwe. Ale żeby to się stało, muszą zostać stworzone pewne warunki. Niestety, wciąż jesteśmy daleko od stworzenia tych warunków - powiedział Władimir Putin.

Temat spotkania prezydentów Rosji i Ukrainy był poruszany w przeszłości wielokrotnie. Kreml jasno określił, jakie ma warunki zanim zdecyduje się na jakiekolwiek rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim. Władimir Putin oczekuje, zakończenia rozmów i negocjacji na poziomie eksperckim, wycofania ukraińskich wojsk z części obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego, wycofanie się Ukrainy z negocjacji ws. dołączenia do NATO, odstąpienia Ukrainy od walk o tereny zaanektowane przez Rosję w 2014 roku oraz przeprowadzenia wyborów prezydenckich, które powinny się odbyć w 2024 roku.

Zjednoczone Emiraty Arabskie miejscem spotkania Putina z Trumpem?

Podczas konferencji prasowej padło także pytanie o spotkanie z Donaldem Trumpem. Władimir Putin powiedział, że "z obu stron wykazano zainteresowanie". Nie doprecyzował jednak, kto jako pierwszy zaproponował rozmowę w cztery oczy. - To, czyje słowo padło jako pierwsze, nie ma już znaczenia - powiedział.

Putin dodał także, że Zjednoczone Emiraty Arabskie mogłyby być odpowiednim miejscem na zorganizowanie takiego spotkania. Dodał, że poruszył ten temat podczas rozmowy z Muhammadem ibn Zajidem Al Nahajjanem.

- Mamy wielu przyjaciół, którzy są gotowi nam pomóc w organizacji tego wydarzenia. Jednym z nich jest prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To byłoby jedno z odpowiednich, bardzo odpowiednich miejsc - powiedział prezydent.

Wcześniej na temat spotkania przywódców USA i Rosji wypowiadał się doradca Putina Jurij Uszakow.

- Na sugestię strony amerykańskiej uzgodniono co do zasady spotkanie w najbliższych dniach na najwyższym szczeblu, czyli prezydentów Władimira Putina i Donalda Trumpa - oznajmił Uszakow.

Jak dodał Uszakow, datę wstępnie wyznaczono na przyszły tydzień, ale to nie oznacza, że Putin i Trump faktycznie spotkają się w najbliższych dniach. - Strony zaczynają się przygotowywać do tego ważnego spotkania i trudno powiedzieć, ile dni potrwają przygotowania. Rozważano jednak możliwość zorganizowania spotkania w przyszłym tygodniu i jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do tej opcji - powiedział.