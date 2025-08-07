Przeleżało lata na półce. Pierwsze wydanie "Hobbita" sprzedane za fortunę

Za 43 tys. funtów (217 tys. zł) sprzedano egzemplarz z pierwszego wydania "Hobbita" autorstwa J.R.R. Tolkiena. Książka przez lata leżała w biblioteczce rodziny botanika Huberta Priestleya, który prawdopodobnie był znajomym angielskiego pisarza.

"Hobbit" z pierwszego wydania z 1937 roku został sprzedany na aukcji za 43 tys. funtów (217 tys. zł). Trafił w ręce prywatnego kolekcjonera, którego dane oraz pochodzenie nie zostało ujawnione.

Wielka Brytania. Pierwszy "Hobbit" sprzedany za fortunę

Jak przekazuje dom aukcyjny Auctioneum, na książę natrafiono podczas oczyszczania biblioteczki należącej do rodziny Huberta Priestleya - brata słynnego geologa sir Raymonda Edwarda Priestleya. Caitlin Riley, specjalistka ds. rzadkich książek w Auctioneum, powiedziała, że przez lata nikt nie zwracał uwagi na książkę, a właściciele prawdopodobnie nie zdawali sobie sprawy, co mają w swoich zbiorach.

- Nikt nie wiedział, że tam jest. To była po prostu zwykła biblioteczka. Na pierwszy rzut oka to ewidentnie był wczesny "Hobbit". Po prostu wyciągnęłam książkę i zaczęłam kartkować, nie spodziewając się, że to prawdziwe pierwsze wydanie - powiedziała Riley, która brała udział w sprzątaniu biblioteczki.

Egzemplarz nie był w żaden sposób zabezpieczony, ale mimo to jest w doskonałym stanie. Okładki nie są uszkodzone, a w środku nie ma żadnych notatek czy rysunków poprzednich właścicieli. Auctioneum podkreśla, że w przeszłości natrafiano na "Hobbita" z pierwszego wydania, ale często stan tych książek pozostawiał wiele do życzenia.

Książka jest tym bardziej cenna ze względu na to, do kogo należała. Hubert Priestley, to brat sir Raymonda Edwarda Priestley'a i prawdopodobnie znajomy samego J.R.R. Tolkiena. Obaj bowiem prowadzili korespondencję z C.S. Lewisem, autorem cyklu "Opowieści z Narnii".

Pierwsze wydanie warte setki tysięcy funtów

W 2023 roku inny egzemplarz z pierwszego wydania "Hobbita" został znaleziony na zapleczu sklepu charytatywnego w Dundee w Szkocji. Kierownik sklepu wystawił książkę na aukcję internetową, gdzie osiągnęła cenę 10 tys. funtów (49 tys. złotych).

"Hobbit" sprzedał się w nakładzie ponad 100 mln egzemplarzy, a w 2010 roku zekranizowano go w formie trylogii. Pierwsze wydanie z 1937 roku to jedynie 1500 książek. Czarno-białe ilustracje w środku projektował sam J.R.R. Tolkien.

Najcenniejszy egzemplarz został sprzedany za 137 tys. funtów (ok. 711 tys. zł.) Miało to miejsce w 2015 roku i dotyczyło książki posiadającej inskrypcję w języku staroangielskim autorstwa Tolkiena.