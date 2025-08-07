Gadająca papuga pomogła angielskiej policji w ujęciu gangu przestępców. Dzięki materiałom wideo znalezionym na telefonie jednej z zatrzymanych, śledczy przedstawili zarzuty 15 osobom. Na nagraniach słychać ptaka wypowiadającego kluczowe słowa: "dwie za 25". To ta fraza zdradziła, czym zajmują się opiekunowie papugi.

Papuga Mango pomogła policji w Blackpool w północno-zachodniej Anglii rozbić gang handlarzy narkotykami - przekazała gazeta "Telegraph".

Gadający ptak należący do 29-letniej Shannon Hilton pojawił się na wideo znalezionym w jej telefonie podczas policyjnej obławy. Na nagraniu rozmów między kobietą i jej 35-letnim partnerem widać papugę powtarzającą "dwie za 25" - zwrot, jakim posługiwali się dilerzy, proponując sprzedaż dwóch porcji zakazanej substancji za 25 funtów.

Na innych nagraniach widać ptaka bawiącego się pieniędzmi zarobionymi najprawdopodobniej właśnie na nielegalnym procederze.

Papuga w służbie prawa. Zdradziła, czym zajmują się jej opiekunowie

Policja z Blackpool udostępniła nagranie, na którym papuga zbiera pieniądze. "Jaki jest największy talent twojego pupila? Siad? Podaj łapę? A może 'powiedz coś'?" - zapytano pod materiałem wideo.

ZOBACZ: Pijana policjantka z bronią na stacji paliw. "Porażający brak odpowiedzialności"

W efekcie śledztwa, w którym nagranie z gadającą papugą było jednym z dowodów, oskarżono, a następnie skazano 15 członków gangu na łącznie 103 lata pozbawienia wolności.

Właścicielka ptaka usłyszała wyrok 12 lat więzienia za udział w przemycie substancji psychoaktywnych. Najwyższą karę otrzymał jej partner, który kierował grupą przestępczą z więzienia za pomocą przemyconych telefonów. Mężczyzna, który odsiadywał karę więzienia za inne przestępstwo, dostał wyrok kolejnych 19,5 roku.