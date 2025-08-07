Netanjahu ujawnia swoje plany wobec Strefy Gazy. "To właśnie chcemy zrobić"

Premier Izraela Binjamin Netanjahu oświadczył, że zamierza przejąć kontrolę wojskową nad całym terytorium Strefy Gazy. Dodał, że ostatecznie chce przekazać ją pod zarząd "sił arabskich". Premier twierdzi, że jego plany zostały poparte przez Donalda Trumpa.

Pytany o to, czy Izrael chce przejąć kontrolę nad całą Strefą Gazy, Netanjahu odparł, że "tak zamierza zrobić", choć zaznaczył, że nie chce aneksji terytorium.

- Zamierzamy, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, usunąć stamtąd Hamas, umożliwić ludności uwolnienie się z Gazy i przekazać ją rządowi cywilnemu, który nie będzie Hamasem ani nikomu, kto opowiada się za zniszczeniem Izraela. To właśnie chcemy zrobić - powiedział.

ZOBACZ: Izrael wezwał ambasadora Polski. "Niedopuszczalne wypowiedzi premiera"

Jak stwierdził, Izrael chce przekazać kontrolę nad Gazą "siłom arabskim, które będą rządzić nią właściwie, nie zagrażając nam i zapewniając mieszkańcom Gazy dobre życie".

Binjamin Netanjahu zdradza swoje plany wobec Gazy. Ma poparcie Trumpa

Prowadzący rozmowę dziennikarz stacji Bill Hemmer zauważył, że Izrael wciąż nie kontroluje ok. 25 proc. terytorium Strefy Gazy, a operacja mająca na celu podbicie reszty tej ziemi wymagać będzie prawdopodobnie działań wojennych trwających kilka miesięcy oraz kolejnego wysiedlenia ludności z tych terenów. Plan ten jest przedmiotem czwartkowego posiedzenia izraelskiego gabinetu.

ZOBACZ: Siły Izraela ostrzelały Palestyńczyków czekających na jedzenie. Media: Zginęły 23 osoby

Netanjahu zapewnił, że rozmawiał o tym z prezydentem USA Donaldem Trumpem i że popiera on jego plan. Trump pytany o możliwość przejęcia kontroli nad całością Gazy przez Izrael powiedział we wtorek, że skupia się na zapewnieniu żywności Palestyńczykom, a Izrael "zrobi swoją rzecz".

Fox News ocenia, że choć Netanjahu deklaruje, że nie chce aneksji terytorium, do zasiedlenia Gazy wzywają niektórzy przywódcy religijnej prawicy.