- Gdy usłyszałem tę sugestię, to złapałem się za głowę - powiedział premier Donald Tusk, komentując słowa szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego w "Graffiti" o ustawie wiatrakowej jako "zasadzce". - Ona daje szansę, aby ceny prądu były na niskim poziomie - wyjaśnił premier. - Panie prezydencie, chciałbym, aby w takich oczywistych sprawach pan pomagał, a nie przeszkadzał - zaapelował.

- Usłyszałem tę sugestię, która wyszła z otoczenia Nawrockiego, i załapałem się za głowę - powiedział premier Donald Tusk, komentując słowa szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego w Polsat News. Gość "Graffiti" sugerował, że Karol Nawrocki "poradzi sobie z zasadzką", którą miał na niego zastawić rząd w ustawie wiatrakowej, gdzie umieszczono zapisy o zamrożeniu cen energii.

- Ta ustawa daje szansę, aby ceny prądu były na niskim poziomie - wyjaśnił premier. Jak dodał, zmiana umożliwi także "budowę najtańszych źródeł energii". - Bo wiatraki na lądzie dają szansę na najtańszy prąd, czy to się komuś podoba, czy nie - zaznaczył.

Premier zaapelował do prezydenta. "Chciałbym, aby pan pomagał"

Tusk odniósł się także do deklaracji Karola Nawrockiego o obniżce cen prądu o 1/3. - Jeśli pan prezydent myśl, że ceny spadają od uchwał czy deklaracji, to nie wie o czym mówi. Ceny mogą spadać, gdy dopłaci do nich rząd lub gdy będzie więcej tanich źródeł energii - wyjaśnił.

- Jeśli (Nawrocki - red.) chce zacząć tak, jak prezydent Andrzej Duda - czyli kolejnymi wetami - to będzie to źle o nim świadczyło - tak Tusk skomentował zapowiedzi ludzi z środowiska prezydenta. - Sobie sam wystawi ocenę - dodał.

Tusk przekazał, że rząd będzie szukał "wszystkich możliwych sposobów", aby ceny prądu "nie były dotkliwe dla gospodarstw domowych".

- Panie prezydencie, jeśli pan mnie słucha, to chciałbym, aby w takich oczywistych sprawach pan pomagał, a nie przeszkadzał - zaapelował premier.

