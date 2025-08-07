Prezydent Karol Nawrocki powołał w Pałacu Prezydenckim kierownictwo swojej kancelarii oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Szefem KPRP został Zbigniew Bogucki. Gabinetem prezydenta pokieruje Paweł Szefernaker, a kierownictwo BBN przypadnie Sławomirowi Cenckiewiczowi.

- Gratuluję nowym ministrom urzędu, ale chcę też bardzo podziękować, że przyjęliście moją ofertę służenia Polsce. Macie duże doświadczenie i to bardzo ważne. Wiele zadań przed nami. Nowa drużyna zaczyna dziś ciężką pracę dla Polski. Bo Polska na to czeka. Każdy z Was jest polskim patriotą i o tym się przekonywałem w ciągu wspólnej pracy - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas powołania kierownictwa KPRP.

Prezydent przedstawił kierownictwo. Kto obejmie najważniejsze stanowiska?

Szefostwo w Kancelarii Prezydenta przejmie Zbigniew Bogucki - polityk PiS z woj. zachodniopomorskiego, który angażował się w kampanię Karola Nawrockiego i sam był zresztą wymieniany jako jeden z potencjalnych kandydatów tego ugrupowania na prezydenta. - Jego umiejętność i wiedza będzie u nas niezbędna - powiedział Karol Nawrocki.

Zastępcą Boguckiego będzie Adam Andruszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości, związany z Podlasiem. W przeszłości pełnił m.in. funkcję wiceministra resortu cyfryzacji. - Jak wszyscy widzieliśmy, jest w doskonałym kontakcie ze światem wirtualnym i młodzieżą. Zadba o to, by kolejne pokolenia były blisko Pałacu - stwierdził prezydent.

Szefem gabinetu prezydenta został Paweł Szefernaker, który był najważniejszą osobą w sztabie wyborczym Karola Nawrockiego. W przeszłości piastował funkcję wiceszefa MSWiA za rządów Mariusza Kamińskiego. - Cieszę się, że to, co wydarzyło się w kampanii wyborczej i moja współpraca z Pawłem Szefernakerem będzie kontynuowana w KPRP - dodał od siebie prezydent.

ZOBACZ: Nawrocki zawetuje tzw. ustawę wiatrakową? Tusk: Złapałem się za głowę

Nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego został z kolei Sławomir Cenckiewicz, który zdaniem Nawrockiego "całe życie służy prawdzie i temu, by Polska była bezpieczna. Zrobił już wiele, a jeszcze dużo przed nim".

Marcin Przydacz został sekretarzem stanu i szefem Biura Polityki Międzynarodowej. - Jestem pewien, że będzie doskonale dbał o relacje międzynarodowe - stwierdził Karol Nawrocki.

Dotychczasowy szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii Andrzeja Dudy, Wojciech Kolarski, został powołany na sekretarza stanu. Podsekretarzami stanu zostali również: Agnieszka Jędrzak, Karol Rabenda i Mateusz Kotecki.

Karol Nawrocki skompletował zespół. Są też ludzie z IPN

Wśród współpracowników znaleźli się również ludzie z IPN, w której Nawrocki sprawował władzę od 2021 roku. Podsekretarzem stanu został Jarosław Dębowski, dotychczasowy dyrektor biura prezesa IPN. - Jarosław Dębowski ciężko pracował dla Polski i jestem przekonany, że stworzą z Pawłem Szefernakerem doskonały duet - podsumował swój wybór prezydent.

ZOBACZ: Nawrocki dotarł do Pałacu Prezydenckiego. Uroczysty przemarsz przez Warszawę

Podsekretarzem stanu, który będzie pełnił funkcję rzecznika prasowego Kancelarii Prezydenta został Rafał Leśkiewicz, który do tej pory był rzecznikiem Instytutu. - Pełną, energią i determinacją wchodzi do nowego zadania, jakim będzie łączność pomiędzy KPRP a mediami - skomentował Nawrocki.

- Jestem pewien, że w tym zespole uda się zrealizować nasz ambitny plan. Już dziś zaczynamy ciężką pracę - powiedział nowy prezydent Polski.