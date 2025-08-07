W czwartkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" Marcin Fijołek porozmawia z minister edukacji narodowej Barbarą Nowacką na ogłoszonych i planowanych zmian w szkolnictwie. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Wydarzenia 24 oraz w polsatnews.pl i Interii od godz. 19:15.

Barbara Nowacka zachowała stanowisko ministra edukacji po restrukturyzacji rządu Donalda Tuska. W ostatnim czasie, w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku szkolnego, MEN poinformowało o postępach w pracy na rzecz usprawnienia systemu szkolnictwa.

Szefowa resortu m.in. zatwierdziła zmienioną podstawę programową wychowania fizycznego, która zacznie obowiązywać we wszystkich szkołach od 1 września 2025 roku, oraz zapewniła, że mimo wcześniejszych sygnałów, nie będzie istotnych zmian w kanonie lektur.

