Kupił zwycięski los i nie odebrał wygranej. Trwają poszukiwania milionera

Kupił zwycięski los i ślad po nim zaginął. W Słowenii trwają poszukiwania szczęśliwca, który od czerwca nie odebrał swoich 37 milionów euro - drugiej co do wielkości kwoty wygranej w grach liczbowych na terenie kraju. Na odnalezienie gracza liczą także władze kolektury w mieście Kranj, która mogłaby otrzymać kilkumilionowy podatek.

Zwycięski los w loterii Eurojackpot został kupiony w maju w kolekturze w mieście Kranj w środkowej Słowenii. Chociaż wygraną można było odebrać już 3 czerwca, zdobywca nagrody do dziś się po nią nie zgłosił. Niebagatelna kwota 37 mln euro (ok. 157,2 mln zł) to druga największa wygrana, jak padła w grach liczbowych organizowanych w Słowenii.

Wygrał miliony w Eurojackpot. Trwają poszukiwania zwycięscy

Sytuacja jest niecodzienna, ponieważ w poszukiwania gracza zaangażował się nawet organizator loterii. Spółka Loterija Slovenije opublikowała w ostatnich dniach komunikat prasowy, wzywając zwycięzcę do zgłoszenia się po odbiór pieniędzy.

Jak podkreślają słoweńskie media, nagroda może być powodem do radości nie tylko dla uczestnika loterii, ale też dla gminy, w której mieszka. Zgodnie z przepisami w Słowenii, do budżetu samorządu trafi podatek od wygranej w wysokości 15 proc., co w tym przypadku oznacza ponad 5,6 mln euro.

Kilkumilionowy podatek dla gminy

Pytani przez dziennikarzy przedstawiciele kolektury Kranj przyznali, że ewentualna danina stanowiłaby w przybliżeniu 6 proc. budżetu samorządu, zaś sposób spożytkowania tych pieniędzy wymagałby szerokich konsultacji.

Włodarze miasta nie chcą jednak przedwcześnie liczyć zysku, ponieważ mogłoby okazać się, że zwycięzca loterii w ogóle nie jest mieszkańcem ich gminy. Dlatego też potwierdzili, że choć perspektywa jest kusząca, to nie będą oni brać aktywnego udziału w poszukiwaniu gracza.

Na odebranie nagrody posiadacz szczęśliwego losu ma czas do 21 sierpnia.