Donald Trump nie wykluczył możliwości użycia jednostek Gwardii Narodowej w Waszyngtonie w celu zapewnienia w mieście porządku i bezpieczeństwa. Jak przekazał, rozważa również przejęcie kontroli nad policją w amerykańskiej stolicy. Ponadto prezydent USA stwierdził, że poziom przestępczości w tym mieście jest "niedorzeczny" i "musi coś z tym zrobić".

Donald Trump, odpowiadając na pytania dziennikarzy, ocenił, że poziom przestępczości w Waszyngtonie jest "niedorzeczny". Dodał, że chciałby też "upiększyć miasto", które - jak kontynuował - jest pełne graffiti, a miejskie drogi są w złym stanie. - Zrobimy coś z tym - oświadczył prezydent USA cytowany przez światowe agencje.

Prezydent zaznaczył, że rozważa przejęcie kontroli nad waszyngtońską policją i nie wyklucza użycia w mieście jednostek Gwardii Narodowej. - Możliwe, że dojdzie do tego bardzo szybko. (...) Chcemy mieć wspaniałą, bezpieczną stolicę i będziemy ją mieć - oznajmił.

ZOBACZ: Media: Donald Trump chce spotkać się z Władimirem Putinem. Jest wstępny termin

Dzień wcześniej Donald Trump zażądał od kontrolowanych przez Demokratów władz stolicy USA zmiany prawa, która pozwoliłaby sądzenie 14-latków jak dorosłych. Zagroził, że jeśli władze Waszyngtonu tego nie zrobią, rząd federalny przejmie kontrolę nad miastem.

Ogromna przestępczość w Waszyngtonie. Donald Trump żąda zmian

Jak ocenił, nastolatkowie w Waszyngtonie "bez powodu atakują, napadają, okaleczają i strzelają do niewinnych obywateli, wiedząc jednocześnie, że zostaną niemal natychmiast zwolnieni".

ZOBACZ: Trump wskazał, kto mógłby go zastąpić. "Obecnie jest faworytem"

Trump wielokrotnie zapowiadał możliwą federalizację stolicy, lecz dotąd nie zrealizował swojej groźby. Do pełnego przejęcia władzy w Dystrykcie Kolumbii potrzebna jest ustawa Kongresu, która zniosłaby lokalny samorząd. Waszyngton należy do miast w największym stopniu zdominowanych przez Demokratów, a na Donalda Trumpa w ostatnich wyborach głosowało jedynie 6,7 proc. wyborców.

Choć według statystyk podawanych przez waszyngtońską policję przestępczość z użyciem przemocy w stolicy zmalała w ciągu ostatniego roku o 35 proc., liczba przestępstw nadal plasuje Waszyngton wśród czołówki amerykańskich miast.