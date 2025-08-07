Rada nadzorcza PZU odwołała Andrzeja Klesyka z funkcji prezesa spółki - poinformowała firma w czwartkowym komunikacie. Dodano, że czasowo obowiązki szefa PZU będzie pełnił członek zarządu Tomasz Tarkowski.

Rada Nadzorcza PZU odwołała Andrzeja Klesyka z funkcji prezesa, uzasadniając decyzję potrzebą dostosowania polityki zarządczej spółki do celów właścicielskich oraz koniecznością skuteczniejszej realizacji strategii rozwoju - poinformowało Ministerstwo Aktywów Państwowych w czwartkowym komunikacie.

Jednocześnie spółka podała, że rada nadzorcza PZU zdecydowała o czasowym powierzeniu obowiązków prezesa PZU dotychczasowemu członkowi zarządu - Tomaszowi Tarkowskiemu.

"Dzisiaj RN podjęła decyzję o odwołaniu pana Andrzeja Klesyka z funkcji prezesa zarządu PZU. Wniosek o odwołanie (...) został uzasadniony potrzebą zapewnienia zgodności polityki zarządczej spółki z celami właścicielskimi oraz koniecznością skutecznej realizacji ambitnej strategii rozwoju w okresie istotnych wyzwań dla sektora ubezpieczeniowego" - podano.



"Sprawna realizacja tej strategii wymaga jasnych decyzji zarządczych oraz skutecznego dialogu z akcjonariuszami i pracownikami" - dodano.

Klesykowi rada nadzorcza PZU powierzyła pełnienie obowiązków prezesa spółki 27 stycznia tego roku. Następnie 27 lutego powołała go na stanowisko prezesa spółki od 3 marca 2025 r., a 2 lipca tego roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Andrzeja Klesyka na szefa PZU.

Kim jest Andrzej Klesyk?

Andrzej Klesyk jest absolwentem ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL) oraz Harvard Business School, gdzie uzyskał tytuł MBA. Karierę rozpoczął jako asystent na KUL, następnie pracował m.in. w McKinsey & Company w Londynie oraz Kidder, Peabody w Nowym Jorku.

Pełnił funkcje kierownicze w Inteligo, Bankgesellschaft Berlin Polska i The Boston Consulting Group. W latach 2007-2015 był prezesem PZU SA, odpowiadając za strategię, politykę inwestycyjną i korporacyjną oraz przeprowadzając IPO spółki na GPW. Później zasiadał w radach nadzorczych m.in. Best SA, NKBM Maribor i Play Communication. Uczestniczył również w restrukturyzacji greckiego ubezpieczyciela Ethniki. Od 2020 roku jest partnerem zarządzającym w funduszu private equity Cornerstone Partners.