Wcale nie Pałac Prezydencki. To tam zamieszkał Karol Nawrocki

W środę 6 sierpnia odbyła się uroczystość zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Teraz może on zamieszkać w którejś z rezydencji przeznaczonych dla głowy państwa. Jedną z nich jest Pałac Prezydencki.

Zabytkowy budynek znajduje się na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. To właśnie tam przez ostatnie 10 lat mieszkał Andrzej Duda wraz ze swoją małżonką Agatą. Były prezydent w "Gościu Wydarzeń" wskazał jednak, że rezydencja wymaga remontu. Jak ocenił, chodzi przede wszystkim o odmalowanie ścian oraz wymianę starych mebli w miejscu, gdzie nocuje głowa państwa.

- Powiedzmy sobie szczerze, po 10 latach naszego mieszkania w apartamencie w Pałacu Prezydenckim on wymaga odświeżenia. Ten proces na pewno chwilę potrwa - powiedział w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. - Tam są jeszcze meble, np. męska garderoba prezydenta. Myślę, że pamięta czasy prezydenta Wałęsy - wskazał Andrzej Duda.

Pałac Prezydencki wymaga remontu. Nawrockim udostępniono Belweder

Andrzej Duda wskazał, że Karolowi Nawrockiemu i jego rodzinie zostanie udostępniony także Belweder, który również mieści się na warszawskim Śródmieściu. Były prezydent zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja o tym, gdzie zamieszka nowa para prezydencka, należy właśnie do Nawrockich.

- Nowej parze prezydenckiej - zarówno panu prezydentowi, jak i współpracownikom - oczywiście udostępniliśmy miejsca do pracy w Kancelarii Prezydenta, ale udostępniliśmy państwu Nawrockim także i mieszkania w Belwederze do tego, aby mogli się zakwaterować - powiedział Andrzej Duda.

Były prezydent przypomniał, że wcześniej w Belwederze zamieszkiwał jego poprzednik Bronisław Komorowski, który sprawował urząd w latach 2010-2015. - Myślę, że państwo Nawroccy oczywiście sami podejmą decyzję, gdzie chcą mieszkać, bo to jest autonomiczna decyzja pary prezydenckiej - wskazał Andrzej Duda.

Gdzie zamieszka Karol Nawrocki? Rzecznik prezydenta komentuje

Sprawę skomentował Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. Kilka dni temu w rozmowie z "Super Expressem" zdradził on, że póki co Nawroccy zamieszkali w Belwederze. Nie musi to być jednak ich docelowe miejsce pobytu. - Nie ma jeszcze decyzji, gdzie ostatecznie zamieszkają przez najbliższe pięć lat. Teraz jest to Belweder - zaznaczył.

Duda opowiadał natomiast, że do wyprowadzki z Pałacu Prezydenckiego szykował się od dłuższego czasu. - Kartony już dawno spakowane. Zaczęliśmy to robić spokojnie i rozsądnie jakiś czas temu, tak jak kiedyś doradzał mi pan prezydent Kwaśniewski - powiedział w "Gościu Wydarzeń".

- Jest dużo rzeczy. Każdą trzeba spokojnie obejrzeć i zdecydować, co powędruje do archiwum, co do biura, które rzeczy idą do domu, które zostają w kancelarii, często w zależności od woli darczyńców - dodał.