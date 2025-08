Prezydent RP Karol Nawrocki, w towarzystwie małżonki Marty oraz zgromadzonych zwolenników dotarł do Pałacu Prezydenckiego. Tam odbyło się uroczyste przekazanie kluczy i wejście pary prezydenckiej do siedziby głowy państwa.

W środę odbyła się uroczysta ceremonia zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Akt złożenia przysięgi przez prezydenta elekta miał miejsce w Sejmie, podczas posiedzenia Zgromadzenia Narodowego, czyli wspólnego zebrania posłów i senatorów, gdzie wygłosił również orędzie.

Po zakończeniu uroczystości w parlamencie nowo zaprzysiężony prezydent udał się do Bazyliki Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela na warszawskim Starym Mieście, gdzie w samo południe uczestniczył we Mszy Świętej odprawionej w intencji Ojczyzny. Po mszy prezydent udał się do Zamku Królewskiego, gdzie przejął symboliczne zwierzchnictwo nad Orderem Orła Białego i Orderem Odrodzenia Polski - dwoma najstarszymi cywilnymi odznaczeniami państwowymi.

Karol Nawrocki prezydentem. Uroczyste wejście do Pałacu Prezydenckiego

Następnie Nawrocki, w towarzystwie małżonki Marty Nawrockiej, dzieci oraz tłumu zgromadzonych przechodzi Krakowskim Przedmieściem w kierunku Pałacu Prezydenckiego.

Tam para prezydencka została oficjalnie przywitana przez byłego prezydenta Andrzeja Dudę oraz jego żonę Agatę Kornhauser-Dudę.

Nowej parze prezydenckiej przekazano klucze do siedziby prezydenta. Następnie odbyło się ich uroczyste wejście do Pałacu.

Ostatnim oficjalnym punktem środowych uroczystości będzie ceremonia przyjęcia zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, którą zaplanowano na godzinę 16:30 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

