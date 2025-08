- To było dobrze powiedziane wystąpienie - ocenił Donald Tusk orędzie Karola Nawrockiego. - Widać, że prezydent przygotowywał się do niego długo i sumiennie - dodał. Tusk zaznaczył, że "najbardziej zdenerwowaną osobą na sali podczas wystąpienia Nawrockiego był Jarosław Kaczyński". - Wcale mu się nie dziwię. Prawica ma nowego lidera - podkreślił premier.

Donald Tusk podsumował orędzie, które wygłosił Karol Nawrocki po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta RP. Premier podkreślił, że "było to dobrze powiedziane wystąpienie" - Nawet jeśli nie wszystkie cytaty były dobrze dobrane to widać, że prezydent Nawrocki do wystąpienia przygotowywał się długo i sumiennie - ocenił.

Premier duży nacisk położył na zachowanie prezesa PiS. - Jedynym zdenerwowanym i coraz smutniejszym politykiem na sali był Jarosław Kaczyński. Wcale mu się nie dziwię. Na prawicy doszło do zmiany warty. Pojawił się ewidentnie nowy lider prawicy. Nie chciałbym być dzisiaj w jego skórze - powiedział premier w rozmowie z dziennikarzami.

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. "Na prawicy pojawił się nowy lider"

Tusk zwrócił też uwagę na ton wypowiedzi Nawrockiego, który w jego ocenie był "buńczuczny i konfrontacyjny". - Było to wystąpienie, w którym bardzo było słychać chęć posiadania kompetencji jakie w polskim systemie politycznym ma premier i rząd - powiedział Tusk. Premier wyraźnie podkreślił, że "prezydent reprezentuje, a rząd rządzi".

Prezes Rady Ministrów podkreślił także, że "konstytucja, na którą pan prezydent Nawrocki powoływał się wielokrotnie jest (w tej kwestii) jednoznaczna". - Mam nadzieję, że ten ton nie przyniesie praktycznych konsekwencji. Jeśli jednak będzie trzeba to oczywiście będziemy twardo stać jako jej strażnicy - zapewnił.

- Wysłuchałem przemówienia ze spokojem. Mam nadzieję, że w tych kluczowych kwestiach - bezpieczeństwo, polska armia - będzie pole do współpracy - podsumował Tusk.

Karol Nawrocki prezydentem. Złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego rozpoczęło się o godz. 10. Nowy prezydent RP złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym.

Kolejnymi punktami w harmonogramie ceremonii są: Msza Święta w intencji Ojczyzny i Prezydenta RP w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, wizyta na Zamku Królewskim, w którym odbędzie się uroczystość inwestytury Prezydenta RP na Wielkiego Mistrza Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski. Około 15:15 odbędzie się uroczyste wejście Pary Prezydenckiej do Pałacu Prezydenckiego.

Ostatnim oficjalnym punktem środowych uroczystości będzie ceremonia przyjęcia zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, którą zaplanowano na godzinę 16:30 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

