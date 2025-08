- Prezydent ma obowiązek równo traktować wszystkich obywateli, a obywatele są różnej narodowości - powiedziała Joanna Senyszyn w "Gościu Wydarzeń". Zwróciła uwagę, że Karol Nawrocki w orędziu "ciągle powtarzał" słowa "Polska", "Polacy", choć jej zdaniem powinien używać słów "obywatelki" i "obywatele". - Nawrocki mówił nie do establishmentu tylko do zwykłych ludzi - uznał z kolei Marek Jakubiak.

W środowym "Gościu Wydarzeń" Piotr Witwicki rozmawiał z byłymi kandydatami na prezydenta Joanną Senyszyn i Markiem Jakubiakiem, a głównym tematem było zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. Poseł Wolnych Republikanów - pytany o wrażenia związane z uroczystością - pochwalił orędzie nowego prezydenta wygłoszone w Sejmie.

ZOBACZ: Karol Nawrocki zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. Nakreślił, jak widzi swoją rolę

- Karol Nawrocki różni się od establishmentu (grona osób sprawujących władzę, elity - red.) tym, że jest człowiekiem, który wychował się na podwórku i dochodził sam do wszystkiego. On dzisiaj mówił nie do establishmentu, tylko do zwykłych ludzi - mówił, przypominając o haśle wyborczym byłego prezesa IPN: "Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy"

Joanna Senyszyn: Przemówienie Karola Nawrockiego było nacjonalistyczne

Według Jakubiaka "od dawna nie słyszeliśmy tak spójnego, tak dynamicznego, tak treściwego przemówienia". - I tutaj pełen uznania jestem, dlatego że faktycznie Karol Nawrocki przeszedł pewnego rodzaju metamorfozę w kampanii wyborczej. Rzemiosło wykuł na blachę, widać wyraźnie, że ma kontakt z ludźmi, wie czego ludzie oczekują - przekonywał.

Na słowa posła o nowym prezydencie zareagowała Joanna Senyszyn. W jej ocenie wspomniane przemówienie było "jakby nacjonalistyczne". - Prezydent RP ma obowiązek równo traktować wszystkich obywateli, natomiast obywatele są różnej narodowości - argumentowała.

WIDEO: Joanna Senyszyn i Marek Jakubiak w "Gościu Wydarzeń"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Następnie zwróciła uwagę na "ciągłe podkreślanie: 'Polska', "Polacy', a nie 'obywatele i obywatelki'". - To dowodzi, że on ciągle czuje się przede wszystkim nacjonalistą. I tak, jak wiemy, był związany - i zresztą ma w swoim środowisku - z bardzo wieloma nacjonalistami. Jest bardziej konfederacki przecież i z tą grupą narodowców czuje się lepiej niż nawet z PiS-em - uznała.

Marek Jakubiak: Karol Nawrocki będzie w stanie zmienić konstytucję

Prowadzący poruszył też wątek zapowiedzianych przez Nawrockiego prac nad stworzeniem nowej Konstytucji RP. Zdaniem Jakubiaka to plan jak najbardziej możliwy. - Karol Nawrocki, dzięki temu że nie jest ze świata polityki, będzie w stanie zbudować taką radę konstytucyjną, która będzie pracowała nad nową konstytucją - stwierdził.

- I o dziwo, może nie zaskoczę państwa (...), Karol Nawrocki spotykał się już ze wszystkimi ugrupowaniami politycznymi, które chciały skorzystać z tego spotkania, i rozmawiał na temat rady konstytucyjnej - nadmienił poseł Wolnych Republikanów.

ZOBACZ: Karol Nawrocki o nowej konstytucji. Co do zmiany? Padły pierwsze sugestie

Według niego rada mogłaby zająć się m.in. niższymi progami frekwencyjnymi w referendach czy kwestią "sędziów pokoju". Z kolei Senyszyn na postulaty Nawrockiego patrzy sceptycznie. - Jeżeli chodzi, czy to jest dobry moment na zmianę konstytucji, to w ogóle nie jest moment na zmianę, ponieważ prezydent Nawrocki nie będzie miał większości konstytucyjnej - oceniła.

Zastanawiała się ponadto, "czy ideowo jest dobry moment". - Dopiero minęło 30 lat, odkąd jest uchwalona nowa konstytucja, którą zresztą dzisiaj prezydent Nawrocki chwalił i chwalił jej twórców - zauważyła.