Siostra Karola Nawrockiego wsparła go na zaprzysiężeniu. Zabrakło córki

Dzisiaj odbyła się uroczystość zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta RP. Przed Zgromadzeniem Narodowym towarzyszyła mu jego żona Marta Nawrocka. Uwagę komentujących zwróciła stylizacja nowej pierwszej damy. Pojawiła się ona na ceremonii w niebieskiej marynarce oraz ołówkowej spódnicy w tym samym kolorze.

Na uroczystości obecny był także Daniel Nawrocki, który nie jest biologicznym potomkiem Karola Nawrockiego. Na zaprzysiężeniu nie zabrakło także Antoniego Nawrockiego, młodszego syna pary prezydenckiej. W ławach zasiadła też pani Elżbieta, matka nowej głowy państwa.

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. Na uroczystości zabrakło jego córki

W wydarzeniu nie wzięło natomiast udziału najmłodsze dziecko prezydenta. Chodzi o Kasię Nawrocką, o której było głośno w czerwcu bieżącego roku, kiedy skradła show podczas wyboru wyborczego. Po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich 7-latka machała do zgromadzonych, powiewała biało-czerwona chorągiewką oraz układała dłonie w kształt serduszka.

To, co jednych ujęło w dziewczynce, u niektórych wzbudziło skrajną niechęć i zachęciło do obraźliwych wpisów w mediach społecznościowych.

Na skandaliczne wpisy niektórych internautów zareagowała sama mama Kasi i żona prezydenta elekta - Marta Nawrocka. Podzieliła się ona osobistym komentarzem, który opublikowała na swoim koncie w mediach społecznościowych. Prokuratura wszczęła postępowanie ws. obraźliwych wpisów.

Uwagę komentatorów zwróciła obecność Niny Nawrockiej. Siostra prezydenta pełni funkcję szefowej cukierni w jednej z najbardziej renomowanych restauracji w Gdańsku. Jej przygoda z cukiernictwem rozpoczęła się w 2014 roku. Dwa lata później działalność kobiety została doceniona przez ekspertów. Wówczas zdobyła ona złoty medal na targach ExpoSweet.

Prezydentowi towarzyszyła siostra. Jak mówi o nim Nina Nawrocka?

Nina Nawrocka kilka miesięcy temu pojawiła się na nagraniu opublikowanym przez sztab Karola Nawrockiego. Wówczas opisała swojego brata jako osobę mężną i troskliwą. Zdradziła, że po śmierci ojca polityk przejął rolę opiekuna rodziny. - To był ogromny emocjonalny cios, pełen smutku. Wtedy mój brat przejął rolę taty - mówiła wówczas.

Kobieta podzieliła się także szczegółami na temat życia rodzinnego Nawrockich. Jak wskazała w wywiadzie, już od najmłodszych lat Karol Nawrocki potrafił stawiać sobie cele i z determinacją je realizował. - Ja zawsze musiałam szukać swojego miejsca, a on wiedział, czego chce od życia i do tego dążył. To moja największa inspiracja - mówiła o bracie Nina Nawrocka.