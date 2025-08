Choć Andrzej Duda nie jest już prezydentem Polski, nadal może on liczyć na środki finansowe wypłacane przez państwo. Tzw. emerytura prezydencka to tylko jeden z przywilejów, które zaczną mu przysługiwać. Oprócz tego może on liczyć na ochronę ze strony SOP czy trzymiesięczną odprawę. Z publicznej kasy może otrzymać też pieniądze na prowadzenie biura.