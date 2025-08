Karol Nawrocki został zaprzysiężony przed Zgromadzeniem Narodowym na prezydenta Polski. Chwilę potem wygłosił swoje pierwsze orędzie.

- Jako klasa polityczna musimy zacząć działać nad rozwiązaniami nowej ustawy zasadniczej - powiedział Nawrocki. Dodał, że wierzy, iż projekt nowej konstytucji będzie gotowy za pięć lat.

Jak wskazał, ta decyzja jest konieczna z powodu zmian, do jakich doszło na przestrzeni ostatnich 30 lat. - Jesteśmy w zupełnie nowej sytuacji społecznej, sytuacji geopolitycznej - mówił Nawrocki.

Prezydent przypomniał, że obecnie obowiązująca konstytucja została uchwalona w 1997 roku. Nawrocki wskazał, że do dziś z uznaniem patrzy na twórców ustawy zasadniczej sprzed niemal 30 lat. Mimo to ocenił, że od tego czasu na świecie zaszło wiele zmian, do których należy przystosować akty prawne.

Nawrocki zapowiedział pracę nad nową konstytucją. Ma być gotowa do 2030 roku

Nawrocki stwierdził także, że w ostatnich latach doszło do wielu incydentów, kiedy łamano polską konstytucję. - My, jako klasa polityczna musimy zacząć działać nad rozwiązaniami nowej ustawy zasadniczej - wskazał.

Jak ocenił, nowa konstytucja może być gotowa do przyjęcia w 2030 roku. Aby osiągnięcie tego celu było możliwe, Nawrocki zapowiedział, że powoła radę do spraw naprawy ustroju państwa. - Zaproszę do tej rady przedstawicieli wszystkich środowisk politycznych, zaproszę akademików, zaproszę te osoby, którym troska o państwo polskie i nasz ustrój prawny jest bliska - mówił.

Karol Nawrocki o swojej prezydenturze. "Otworzymy narodową dyskusję"

Nawrocki liczy, że dzięki podjęciu takich kroków Pałac Prezydencki stanie się "miejscem dialogu i dyskusji o konsekwentnej naprawie ustroju RP". W trakcie swojego przemówienia wskazał, że ma nadzieję na współpracę ze wszystkimi politykami "w sprawach zasadniczych dla Polski". Jak zaznaczył, chodzi o kwestie rozwoju, mieszkalnictwa oraz bezpieczeństwa kraju.

- Otworzymy narodową, uczciwą dyskusję o tym, jak ma wyglądać konstytucja roku 2030, bo obywatele potrzebują dzisiaj klarownych, jasnych zasad współpracy między politykami, zabezpieczenia interesu suwerenności, bezpieczeństwa państwa polskiego, i musimy to wykonywać już teraz od roku 2025, żeby w roku 2030 najpóźniej być gotowymi - mówił prezydent RP.