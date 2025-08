Około godziny 16:30 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie rozpoczęła się uroczystość przyjęcia zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP przez nowo zaprzysiężonego prezydenta Karola Nawrockiego.

Karol Nawrocki prezydentem. Uroczystość przejęcia zwierzchnictwa nad armią

Podczas ceremonii prezydent przyjął meldunek od Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Wiesława Kukuły. Następnie, w asyście ministra obrony narodowej, wicepremiera Władysława Kosiniaka‑Kamysza, powitał dowódców rodzajów sił zbrojnych oraz żołnierzy zgromadzonych pododdziałów, oddając jednocześnie honory sztandarom wojskowym.

Podczas swojego przemówienia szef resortu obrony odwołał się do słów prezydenckiej przysięgi, wskazując, że bezpieczeństwo i niepodległość to dwie najważniejsze wartości, które towarzyszą zwierzchnictwu nad siłami zbrojnymi. - To bezpieczeństwo i niepodległość. Dwie święte sprawy dla prezydenta RP i każdego z nas - podkreślał.

Stwierdził również, że żyjemy w najbardziej niebezpiecznych czasach od zakończenia II wojny światowej. - Polska jest codziennie atakowana. W przestrzeni internetowej tych ataków jest rocznie około 600 tys. Codziennie na naszą granicę napierają ci, którzy atakują strażników granicznych, policjantów i żołnierzy. Akty dywersji, sabotażu, podpaleń, naruszenia przestrzeni powietrznej, zakłócenia sygnałów GPS. To wszystko imperialna polityka Federacji Rosyjskiej - wymieniał.

ZOBACZ: Nawrocki dotarł do Pałacu Prezydenckiego. Uroczysty przemarsz przez Warszawę

Następnie Kosiniak-Kamysz zwrócił się do prezydenta. - Przejmując zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi, przejmuje pan zwierzchnictwo nad wspaniałą armią, nad wojskiem polskim. (...) Armia w żaden sposób nie może być wikłana w spory polityczne. Musi być wolna od polityki, nie lubi gwałtownych ruchów. Bo na końcu niezależnie od poglądów i światopoglądów to żołnierze staną w obronie Rzeczpospolitej - podsumował.

Karol Nawrocki zwierzchnikiem sił zbrojnych. Pierwsze przemówienie w tej roli

Następnie Karol Nawrocki oficjalnie objął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP, stając się najwyższym zwierzchnikiem armii. Od tej chwili uzyska pełne uprawnienia do zatwierdzania awansów generalskich, mianowania Szefa Sztabu Generalnego, a w sytuacji konfliktu - wyznaczenia Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.

Jak podkreślił Karol Nawrocki Grób Nieznanego Żołnierza jest miejscem szczególnym dla Polaków. - Jest symbolem gotowości do walki, do cierpienia, do poświęcenia za wolną i niepodległą Rzeczpospolitą. Grób nieznanego żołnierza to także symbol śmierci. Oddania życia za wolną ojczyznę. Dlatego przez całe pięć lat sprawowania swojego urzędu będę nazywał was wszystkich - żołnierzy Wojska Polskiego - bohaterami naszej współczesności - powiedział.

- Będę aktywnym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Zwierzchnikiem, który będzie chciał mieć zgodnie z wolną wyborców, wpływ na rekrutację, modernizację Wojska Polskiego i na dalsze koleje rozwoju polskich sił zbrojnych. Taki mam obowiązek wobec narodu i z tego obowiązku będę się wywiązywał - zadeklarował Nawrocki.

Po wystąpieniu prezydent odbierze defiladę wojskową, stanowiącą zwieńczenie ceremonii. Uroczystość zakończy się złożeniem wieńców pod pomnikami Ofiar Tragedii Smoleńskiej, prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Józefa Piłsudskiego.

Tekst jest aktualizowany.