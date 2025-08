Wzmocnienie roli prezydenta znalazłoby się w nowej konstytucji, która - jak uznał Karol Nawrocki - ma zostać opracowana do 2030 roku. Paweł Szefernaker, przyszły szef gabinetu prezydenta, uściślił w "Gościu Wydarzeń", że kompetencje głowy państwa muszą być "adekwatne do mandatu", jaki otrzymuje w wyborach. Jak przy tym stwierdził, obecna ustawa zasadnicza tworzy wiele problemów kompetencyjnych.

Przyszły szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego, polityk PiS Paweł Szefernaker, w środowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" odniósł się do zapowiedzi zmian w Konstytucji, które pojawiły się w pierwszym orędziu Karola Nawrockiego.

- W ostatnich latach w Polsce wielokrotnie był spór o konstytucję. Prezydent wskazał, że to jest w tej chwili dobry czas, żeby rozpocząć pracę nad nową konstytucją, żeby ponad podziałami politycznymi spróbować ją przygotować - mówił w rozmowie z Piotrem Witwickim.

Jak zaznaczył na antenie Polsat News, szczegóły dotyczące projektu będą przedstawiane po konsultacjach z ekspertami. - Na pewno dzisiejsza sytuacja ustrojowa w Polsce tworzy wiele problemów kompetencyjnych i nowe przepisy powinny je rozwiązywać - wskazał.

Trzeba zmienić konstytucję? Szefernaker: Wzmocnienie roli prezydenta jest ważne

Szefernaker zwrócił uwagę na silny mandat, z jakim został wybrany prezydent Nawrocki. - W Polsce mamy sytuację, że każdy prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych, z bardzo mocnym mandatem. W przypadku prezydenta Nawrockiego mówimy także o historycznej frekwencji - przypomniał.

Jego zdaniem konstytucyjne kompetencje głowy państwa "powinny być adekwatne do mandatu, który uzyskuje prezydent". - W związku z tym wzmocnienie roli prezydenta jest również ważne - zauważył.

Według współpracownika Nawrockiego nowa ustawa zasadnicza miałaby być przygotowana tak, by nie ingerowała w obecny układ władzy. - Tę konstytucję należy przygotować na czas 2030 roku, tak żeby nie dotykała kompetencji żadnej obecnej władzy. Po drugie, należy przygotować ją ponadpartyjnie - dodał.

Pytany, czy prezydent będzie w stanie zdobyć większość konstytucyjną, Szefernaker stwierdził, że wszystko zależy od otwartości innych ugrupowań politycznych. - Wszystko zależy od ludzi. Jeżeli będzie wola, żeby w tego rodzaju prace także włączyły się inne środowiska polityczne, to wtedy będzie szansa, żeby ten projekt miał większe poparcie - ocenił.

Szefernaker o nowej konstytucji: Powinniśmy zrewidować, co się udało, co nie

Odnosząc się do pojęcia "momentu konstytucyjnego", polityk PiS wskazał, że Polska stoi dziś przed koniecznością oceny ostatnich dekad. - Myślę, że jest taki moment, w którym po 1989 roku powinniśmy zrewidować, co się udało, co się nie udało, na jakim etapie jesteśmy i także w kwestii konstytucji przygotować takie zmiany - powiedział.

Rozmówca Piotra Witwickiego podkreślił, że obecna ustawa zasadnicza nie odpowiada w pełni wyzwaniom współczesnego świata. - Jest wiele problemów, ostatnie lata to pokazały. Jest pewnego rodzaju przyśpieszenie związane z rozwojem państwa, dzisiejszego świata. Trzeba otworzyć dyskusję, jak zmienić konstytucję, żeby odpowiadała wyzwaniom - zaznaczył w "Gościu Wydarzeń".

