"Jako premier współpracowałem dotychczas z trzema prezydentami. Z Lechem Kaczyńskim kohabitacja była trudna, ale nie wroga, z Bronisławem Komorowskim przyjazna, ale wymagająca, z Andrzejem Dudą nieskomplikowana i bardzo przewidywalna. Jak będzie z czwartym? Poradzimy sobie" - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych Donald Tusk, licząc się z tym, że prezydent elekt nie będzie dla rządu wygodny.

W kolejnym wpisie premier zamieścił wideo, w którym wystosował apel do obywateli. - Zwracam się do wszystkich Polaków, dla których dzisiejszy dzień jest smutny i rozczarowujący. Dobrze wiem co czujecie, rozumiem was. Wszyscy wierzyliśmy, że uczciwość, dobro i miłość zwyciężą - mówił Donald Tusk.

Jesteśmy razem. Jesteśmy wytrwali. Idziemy dalej! 🇵🇱❤️ pic.twitter.com/eraRD94Okk — Donald Tusk (@donaldtusk) August 6, 2025

"Karol Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i objął urząd Prezydenta RP. Dziękujemy i gratulujemy!" - przekazał ustępujący ze stanowiska Andrzej Duda.

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. "Smutne wydarzenie"

Zagorzały przeciwnik Karola Nawrockiego, Roman Giertych pojawił się na zaprzysiężeniu, jednak opuścił je zaraz po odśpiewaniu hymnu, tłumacząc, że to "smutne wydarzenie".

"Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego wyjdę ze Zgromadzenia Narodowego. Wiem, że tego spodziewają się po mnie ci, którzy razem ze mną złożyli protest wyborczy. Proszę nie atakujcie jednak tych, którzy dzisiaj, z racji choćby urzędu, musieli wziąć udział w tym smutnym wydarzeniu" - przekazał za pośrednictwem serwisu X poseł KO.

Karol Nawrocki prezydentem, zwolennicy komentują. "Piękny dzień"

"Za moment ta radosna, wyczekiwana chwila - zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - podkreśliła w serwisie X wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Anna Krupka, która dodała kilka chwil później: "Wielka chwila. Karol Nawrocki Prezydent Polski złożył Przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym.

"Niech żyje Prezydent Karol Nawrocki! Niech żyje wolna Polska" - skomentował z kolei Błażej Poboży, który zasiądzie w Kancelarii Prezydenta na stanowisku doradcy.

"Niech żyje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej" - napisał ambasador RP w Chinach Jakub Kumoch.

Karola Nawrockiego z wielką radością na nowym stanowisku przyjęli politycy PiS. "'Walczyć trzeba z tymi, którzy naród pchają do upadku i do upodlenia' - piękne podsumowanie przemówienia prezydenta" - skomentował poseł Dariusz Matecki.

"Powodzenia Panie Prezydencie! Dużo siły, odwagi i wytrwałości. Polska będzie tego bardzo potrzebowała" - to z kolei komentarz Sławomira Mentzena, którego zabrakło na zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego.

Reprezentujący to samo ugrupowanie Krzysztof Bosak także zebrał swoje przemyślenia w mediach społecznościowych. "Dziś Karol Nawrocki obejmuje urząd Prezydenta RP. Nowy prezydent staje przed dużą odpowiedzialnością wobec państwa, jego instytucji i przede wszystkim wobec Polaków. To urząd, który wymaga nie tylko reprezentowania kraju na zewnątrz, ale też podejmowania decyzji, które wpływają na bezpieczeństwo, suwerenność i kierunek, w jakim Polska będzie zmierzać. Życzę trafnych decyzji i siły w pełnieniu urzędu w sposób zgodny z polską racją stanu" - napisał poseł Konfederacji.

"Prezydent Nawrocki zapowiedział konfrontację z wymiarem sprawiedliwości i Konstytucją..." - w tak sposób Ryszard Petru odniósł się do pierwszego orędzia nowego prezydenta.