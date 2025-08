Donald Trump nałożył dodatkowe cła na Indie za kontynuowanie importu ropy z Rosji. Nowe narzuty zwiększą łączną stawkę taryfową na import do USA z 25 do 50 procent, co czyni tę stawkę jedną z najwyższych w historii Stanów Zjednoczonych. W reakcji indyjskie MSZ wytyka administracji Białego Domu hipokryzję.

Biały Dom uzasadnił decyzję o nowych sankcjach wobec Indii tym, że działania Rosji w Ukrainie nadal stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA i polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. "Import rosyjskiej ropy przez Indie podważa wysiłki USA zmierzające do powstrzymania szkodliwych działań Rosji" - czytamy w komunikacie Waszyngtonu.

Administracja Trumpa dodała, że import i dalsza odsprzedaż ropy za pośrednictwem Indii umożliwiają rosyjskiej gospodarce finansowanie wojny. Podkreślono również, że Biały Dom będzie monitorować import ropy z Rosji przez inne kraje i "rekomendować prezydentowi dalsze kroki, jeśli zajdzie taka potrzeba".

Nowe cła USA na Indie. Nowe Delhi w reakcji zarzuca hipokryzję

W reakcji na ruch USA indyjskie MSZ oświadczyło, że Nowe Delhi już wcześniej wyraziło jasno swoje stanowisko w sprawie importu z Rosji i uznaje nałożone cła za "niesprawiedliwe, nieuzasadnione i nieracjonalne". "To niezwykle niefortunne, że USA nałożyły dodatkowe cła za działania, które podejmuje również wiele innych krajów, kierując się własnym interesem narodowym" - podkreślono w oświadczeniu.

Trump wcześniej ostrzegał, że podniesie cła, oskarżając indyjskich urzędników o brak troski o ofiary rosyjskiej inwazji. Z kolei rzecznik indyjskiej dyplomacji przypomniał, że na początku wojny to właśnie USA zachęcały Indie do zakupu rosyjskiego gazu, aby pomóc w stabilizacji globalnego rynku energetycznego. - Tradycyjne dostawy przekierowano do Europy po wybuchu konfliktu - zaznaczał.

Indie zwróciły również uwagę na to, iż pomimo sankcji Stany Zjednoczone same nadal prowadzą wymianę handlową z Rosją. W ubiegłym roku wartość tego handlu wyniosła około 3,5 miliarda dolarów. "Jak każda duża gospodarka, Indie podejmą wszelkie niezbędne działania, by chronić swoje interesy narodowe i bezpieczeństwo ekonomiczne" - oświadczyło indyjskie MSZ.