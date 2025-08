Tragiczny wypadek na S8 w miejscowości Jadwinin (woj. łódzkie). Kierowca osobowego bmw zginął po tym, jak jego auto zderzyło się z ciężarowym mercedesem, a następnie uległo pożarowi. Prowadzący drugi z pojazdów został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do zdarzenia doszło we wtorek około 8:40 rano na drodze ekspresowej S8 między węzłami Rzgów i Pawlikowice, w miejscowości Jadwinin. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że najprawdopodobniej doszło do czołowego zderzenia BMW X5 z jadącym z drugiej strony ciężarowym pojazdem wyposażonym w lawetę.

Po wypadku doszło do zapłonu osobowego auta, w środku którego przebywał kierowca. Z informacji przekazanych przez mł. bryg. Michała Kuśmirowskiego ze straży pożarnej w Pabianicach wynika, że to najprawdopodobniej 22-letni mężczyzna. - W wyniku zdarzenia zginął kierujący samochodem osobowym - przekazała polsatnews.pl podkom. Agnieszka Jachimek z pabianickiej policji.

Wypadek na S8 koło Pabianic. Zginął 22-latek

Przybyli na miejsce strażacy z PSP Pabianice oraz jednostek z OSP Pawlikowice, Rydzyny i Rzgów przy pomocy narzędzi hydraulicznych wydostali z kabiny pojazdu ciężarowego 44-letniego szofera. - Mężczyzna został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego, a następnie przetransportowany śmigłowcem LPR do łódzkiego szpitala - poinformował nas mł. bryg. Kuśmirowski.

ZOBACZ: Groźne zderzenie na Podkarpaciu. Dzieci wśród rannych

Na miejscu zdarzenia wciąż trwają czynności policyjne. Trasa w kierunku Wrocławia jest zablokowana, a funkcjonariusze apelują o wybieranie alternatywnych dróg i omijanie miejsca zdarzenia. Służby zamierzają przesłuchać świadków wypadku i ustalić dokładne okoliczności zdarzenia.