Decyzję Tomasza Zimocha skomentował na gorąco poseł Bartosz Romowicz z Polski 2050.

- Partia się nie rozpada. Ta dzisiejsza decyzja Tomka Zimocha dorastała w nim w ciągu tego miesiąca, gdy był zawieszony. Taką Tomek wybrał swoją dalszą karierę, jeśli chodzi o politykę. Natomiast ja uważam cały czas, że to dobry poseł, bardzo blisko współpracujemy - powiedział polityk w programie "Punkt Widzenia Szubartowicza".

Romowicz przekazał, że o odejściu swojego partyjnego kolegi dowiedział się w drodze do studia Polsat News.

Zimoch o zawieszeniu dowiedział się z wiadomości SMS

Na początku lipca Tomasz Zimoch został zawieszony w prawach członka klubu Polski 2050.

Decyzja ugrupowania związana była z wpisami polityka, który skrytykował m.in. spotkanie marszałka Sejmu Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim i Adamem Bielanem.

Zimoch przekazał, że o zawieszeniu dowiedział się za pośrednictwem wiadomości tekstowej przesłanej na jego telefon komórkowy. Wcześniej nie informował, że wewnątrz klubu Polski 2050 toczy się przeciwko niemu jakiekolwiek postępowanie.

"Właśnie przeczytałem SMS od przewodniczącego klubu - 'Tomku. Prezydium klubu podjęło decyzję o zawieszeniu Ciebie w prawach członka na okres miesiąca'. Nic to nie zmienia - będę sobą" - przekazał we wpisie dawnego komentatora sportowego na jego profilu w mediach społecznościowych.

Polska 2050 traci posłów. Odejście Izabeli Bodnar

Posłanka Izabela Bodnar przekazała we wtorek 8 lipca, że złożyła rezygnację z członkostwa w partii Polska 2050 i klubie parlamentarnym. Decyzję uzasadniła tym, że polityka liderów Polski 2050 stoi w dużej rozbieżności z wartościami, jakie jej przyświecają i z jakimi formacja szła do wyborów.

- Był to dla mnie trudny bardzo moment, w którym podjęłam tę decyzję. Po wielu miesiącach wewnętrznych dywagacji - wyznała w "Gościu Wydarzeń" na antenie Polsat News.

Dodała, że "nastąpiły pewne zdarzenia", które przelały czarę goryczy.

Przyznała, że przeraziło ją spotkanie marszałka Hołowni z politykami PiS.

- Ja nie mogłam się z tym przez cały weekend pogodzić. Bardzo to przeżyłam, do tego stopnia (...) że, będąc na urlopie, nie mogłam w ogóle w nocy spać. Ja nie wiedziałam, co się w ogóle wydarzyło, co to w ogóle oznacza - przyznała Izabela Bodnar w rozmowie z Marcinem Fijołkiem.