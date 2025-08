"Postępuje rozkład Polski 2050". Koalicjant o odejściu Zimocha

- Postępuje rozkład klubu Polski 2050 - ocenił Krzysztof Gawkowski w "Gościu Wydarzeń", komentując odejście Tomasza Zimocha z ugrupowania Szymona Hołowni. - Pan poseł Zimoch powiedział to, co ja powiedziałem - wyjaśnił. Chodzi o krytykę marszałka Sejmu m.in. za słowa o "zamachu stanu", które padły na antenie Polsat News.

"W Sejmie powiększyło się grono posłów niezrzeszonych" - napisał poseł Tomasz Zimoch. Polityk przekazał w rozmowie z Interią, że głównym powodem jego odejścia było zachowanie lidera Polski 2050 w ostatnich tygodniach. Jak wskazał parlamentarzysta, obecna sytuacja w formacji wygląda inaczej niż na początku, gdy rozpoczynał tę współpracę.

W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w "Gościu Wydarzeń" wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wspomniał, że zachowania Szymona Hołowni mogą wywoływać zdziwienie. Jak przyznał, nie rozumie słów szefa Polski 2050, że ten był podżegany do "zamachu stanu". - Nie mam zaufania do pana marszałka - dodał.

Krzysztof Gawkowski: Następuje rozkład Polski 2050

Pytany o decyzję Tomasza Zimocha o odejściu z klubu Polski 2050 wicepremier ocenił, że formacja Hołowni zanika. - Po pierwsze, pan poseł Zimoch powiedział to, co ja tutaj powiedziałem. Po drugie, postępuje rozkład klubu Polski 2050 - zaczął.

- Czy ja dobrze słyszę? Następuję rozkład? - dopytał prowadzący Bogdan Rymanowski.

- No, odchodzi drugi poseł - potwierdził wicepremier. Wcześniej Polskę 2050 opuściła Izabela Bodnar. - Ale trzymam kciuki. Wielokrotnie to mówiłem, chciałbym, żeby koledzy z Polski 2050 byli zintegrowani, żeby się tam nic nie działo. Życzę im, żeby mieli swój klub. Rozmawialiśmy o tym z Szymonem Hołownią, Włodzimierzem Czarzastym, z Donaldem Tuskiem. Nie przejmujemy sobie posłów. Chodziło o to, żeby koalicja trwała, a nie sobie posłów podbierała.

ZOBACZ: Polska 2050 reaguje na odejście Izabeli Bodnar. "Dostała jasny sygnał"

- I to jest dla mnie wszystko jasne. Ale, jeżeli posłowie odchodzą, to jednak dochodzi do rozpadu jakiejś części. Życzę im dobrze, niech się skonsolidują. Dobrze mi się z nimi współpracuje, widzę tam wielu przyjaciół, trzymam za nich kciuki - przekonywał wicepremier.

Odejścia z Polski 2050. Gawkowski: Nigdy nie wiadomo, co się dalej wydarzy

Zdaniem Gawkowskiego na niekorzyść klubu Szymona Hołowni przemawia także wypowiedź posłanki Polski 2050 Aleksandry Leo, która - jak wynikało z nieoficjalnych ustaleń - miała zostać nową minister kultury i dziedzictwa narodowego. Ostatecznie stanowisko przejęła jej partyjna koleżanka Marta Cienkowska.

- Ja słyszałem, co ona powiedziała o swoich koleżankach - powiedział Gawkowski w "Gościu Wydarzeń". - (Dostrzegłem w tej wypowiedzi - red.) złość i pokazanie, że... wściekłość jest chyba dobrym słowem.

ZOBACZ: Współpraca Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem. Polacy zabrali głos w sondażu

Gawkowski dodał, że przykładowo w Lewicy takie rzeczy nie mają miejsca. - Nie słyszałem, żeby z Lewicy ktoś chodził i zewnętrznie opowiadał, że ktoś go tam zagryzł politycznie - stwierdził.

- Niech im się tam (w Polsce 2050 - red.) dobrze ziemia polityczna układa i niech dalej trwają. Problem polega na tym, że nigdy nie wiadomo, co się dalej wydarzy - podsumował.