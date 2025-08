- Jeżeli prezydent przyjdzie i będzie uważał, że rządzi, to dostanie po łapach - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, pytany o współpracę rządu z nowym prezydentem Karolem Nawrockim. Minister cyfryzacji wystawił też ocenę prezydentury Andrzeja Dudy.

Krzysztof Gawkowski zapowiedział w programie "Gość Wydarzeń", że rząd jest gotowy na współpracę z przyszłym prezydentem, ale będzie on musiał dostosować się do "jednej zasady".

Gawkowski o Nawrockim: Jeżeli będzie uważał, że rządzi, to dostanie po łapach

- Rozmawiaj z nami, konsultuj. Idźmy do przodu, ale nie próbuj rządzić, bo rząd rządzi w Polsce, a nie prezydent. Ta granica ma być zachowana. Jeżeli prezydent przyjdzie i będzie uważał, że rządzi, to dostanie po łapach - powiedział wicepremier.

Polityk dodał, że są przestrzenie, "gdzie prezydent nie może się wtrącać".

Gawkowski o Dudzie: Zdał, ale był kiepski

Bogdan Rymanowski zapytał, za co Gawkowski pochwaliłby Andrzeja Dudę.

- Za to, że umiał w sytuacji wojennej wesprzeć naszego sąsiada. Potrafił w chwili próby dla Ukrainy zachować status partnerstwa polsko-ukraińskiego. Ale to jest jedyna rzecz, za którą bym go pochwalił - powiedział Gawkowski.

Dodał, że wystawiłby ustępującemu prezydentowi ocenę mierną.

- Moim zdaniem prezydent nie wyszedł z butów działacza partyjnego PiS - powiedział polityk. - Nie sprzeciwiał się, nie miał rozsądku, nigdy nie występował przeciwko niszczeniu sądownictwa - dodał.

- Wystawiłem gorszą ocenę pozytywną. Z miernym się zdaje w podstawówce, prezydent zdał, ale był kiepski - podsumował wiceszef rządu Donalda Tuska.