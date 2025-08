Pierwsze objawy choroby Alzheimera często przypominają zwykłe oznaki starzenia, przez co łatwo je przeoczyć. Tymczasem to właśnie wtedy można najwięcej zdziałać. Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza, tym większe szanse na spowolnienie postępu choroby.

Jak wynika z danych publikacji Alzheimer's Disease International, do 2050 roku liczba chorych przekroczy 139 mln na całym świecie. Już teraz co trzy sekundy u jednej osoby na świecie rozwija się demencja. Problem jest poważny.

Kto jest najbardziej narażony na Alzheimera?

Przyczyny rozwoju choroby Alzheimera wciąż nie są znane. Jednak, jak podaje serwis ezdrowie.gov.pl, ryzyko jest wyraźnie wyższe w przypadku kobiet i osób zmagających się z:

nadciśnieniem tętniczym

hiperlipidemią

chorobą niedokrwienną serca

cukrzycą typu 2

Dane Institute for Health Metrics and Evaluation z 2021 roku pokazują, że na chorobę Alzheimera (i jej pokrewne) chorowało w Polsce 502 tys. osób. To aż 1,3 proc. populacji. Z kolei dane Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) z roku 2023 mówią o 366 tys. osobach, u których zdiagnozowano to zaburzenie neurodegeneracyjne.

Zaburzenia pamięci krótkotrwałej

Wczesne stadium choroby Alzheimera może przebiegać niemal niezauważalnie. Objawy bywają często przypisywane naturalnemu procesowi starzenia, co opóźnia diagnozę. Mogą wystąpić przede wszystkim zaburzenia pamięci krótkotrwałej.

To jeden z pierwszych symptomów zaburzeń neurodegeneracyjnych. Trudność zaczyna sprawiać przypomnienie sobie miejsca odłożenia kluczy czy telefonu, przypomnienie sobie rozmowy czy treści czytanego artykułu. To efekt degeneracji hipokampa, czyli struktury mózgu odpowiedzialnej m.in. za konsolidację pamięci.

Problemy z orientacją w czasie i przestrzeni

Charakterystyczne dla choroby Alzheimera są problemy z orientacją czasowo-przestrzenną. Wyzwaniem staje się podanie daty wydarzeń (nawet tych nieodległych) i coraz łatwiej osoba chora gubi się w znanym otoczeniu, np. w drodze do sklepu. Wynika to z zaburzeń funkcji płata ciemieniowego i skroniowego, które odpowiadają za orientację przestrzenną i przetwarzanie informacji czasowych.

Choroba Alzheimera powoduje też coraz wyraźniejsze trudności w wykonywaniu codziennych czynności takich jak obsługa sprzętów kuchennych, przygotowanie posiłków lub prowadzeniem domowego budżetu. Upośledzenie funkcji wykonawczych w płacie czołowym mózgu utrudnia planowanie i organizowanie działań.

Problemy z doborem słów

Osoba z wczesnym Alzheimerem może mieć problem ze znalezieniem odpowiednich słów, nazywaniem przedmiotów lub prowadzeniem płynnej rozmowy. Objaw ten związany jest z uszkodzeniem obszarów odpowiedzialnych za przetwarzanie mowy w płacie skroniowym.

Nieoczywistym, wczesnym objawem choroby Alzheimera jest też apatia, drażliwość lub wycofanie społeczne. Są one w pewnym stopniu związane z problemami z dobieraniem słów, co rodzi trudności komunikacyjne. Ponadto na regulację emocji i zachowanie mogą wpływać wczesne zmiany w układzie limbicznym i połączeniach czołowo-skroniowych.

