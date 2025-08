‼️ Komenda Powiatowa Policji w Policach poszukuje dwóch mężczyzn związanych ze sprawa zabójstwa, do którego doszło w Policach w dniu 3 sierpnia 2025r. ok. godziny 4 nad ranem na deptaku spacerowym przy ul. Wyszyńskiego.



Poszukiwaniu mężczyźni to: 23-letni Mateusz GOŁĘBIEWSKI… pic.twitter.com/wVL45SVqUG