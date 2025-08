Rosyjski przywódca Władimir Putin "nie wyklucza możliwości bezpośrednich rozmów" z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, ale uważa, że "takie spotkanie nie jest jeszcze gotowe" - stwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Władimir Putin spotka się z Wołodymyrem Zełenskim? Kreml "nie wyklucza", jest warunek

- Prace przygotowawcze do takiego spotkania nie zostały jeszcze wykonane. Chcę przypomnieć, że Putin nie wyklucza zorganizowania takiego spotkania po zakończeniu niezbędnej części prac na szczeblu eksperckim i pokonaniu odpowiedniego dystansu - zaznaczył Pieskow.

Agencja Ukrinform przypomniała, że Wołodymyr Zełenski oznajmił wcześniej, że Ukraina jest gotowa na spotkanie na szczeblu przywódców, jeśli Rosja rzeczywiście jest zdeterminowana, by "godnie zakończyć wojnę i ustanowić trwały pokój".

W połowie lipca Donald Trump ogłosił 50-dniowe ultimatum, by zmusić Moskwę do zawarcia pokoju. Z końcem miesiąca prezydent USA termin ten skrócił do 10-12 dni, a ostatecznie wskazał, że Kreml ma czas do 8 sierpnia na zakończenie wojny z Ukrainą. W przeciwnym razie - jak zagroził amerykański przywódca - Stany Zjednoczone nałożoną nowe sankcje i cła na Rosję.

Donald Trump nie chce spotkania z Putinem. Wysyła do Rosji swojego doradcę

Donald Trump oświadczył również niedawno, że nie jest już zainteresowany spotkaniem z Putinem i rozmowami z nim, ale jednocześnie podkreślał, że kraj musi zawrzeć porozumienie w celu zakończenia wojny w Ukrainie.

Prezydent USA poinformował w niedzielę w trakcie rozmowy z dziennikarzami, że specjalny wysłannik USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff może udać się do Rosji w nadchodzącym tygodniu, "w środę lub w czwartek".

Trzy rundy negocjacji między Ukrainą i Rosją, które odbyły się w tym roku w Stambule nie przyniosły przełomu, doprowadziły jednak do serii wymiany jeńców wojennych i zwrotu ciał poległych żołnierzy. Do tej pory z niewoli powróciło około sześciu tysięcy ukraińskich jeńców. W niedzielę Zełenski poinformował, że uzgodniono z Rosją wymianę następnych 1,2 tys. jeńców wojennych.



Ostatnie spotkanie delegacji ukraińskiej i rosyjskiej miało miejsce 23 lipca w Stambule.