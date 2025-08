Niemiecka skarga na budowę terminala w Świnoujściu. Jest decyzja sądu

W poniedziałek WSA w Warszawie ogłosił orzeczenie w sprawie zaskarżonej przez dwie organizacje ekologiczne decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa Terminala Kontenerowego w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu".

Na złożony w marcu tego roku wniosek niemieckiej grupy Bürgerinitiative Lebensraum Vorpommern z wyspy Uznam oraz stowarzyszenia Zielone Wyspy Świnoujście WSA wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej dotyczącej budowy terminala. Rozprawa w tej sprawie odbyła się 21 lipca, a sąd odroczył termin ogłoszenia orzeczenia z uwagi na zawiły charakter sprawy.

Świnoujście. Budowa głębokowodnego terminala. WSA odrzucił skargę z Niemiec

Budowa głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu, w formie tzw. portu zewnętrznego, to jeden z największych projektów polskiej gospodarki morskiej. Inwestorem jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, a przedsięwzięcie koordynuje Ministerstwo Infrastruktury.

Terminal ma być zbudowany do 2029 roku. W lutym Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję środowiskową umożliwiającą realizację inwestycji i to właśnie ona pod koniec marca została zaskarżona przez Bürgerinitiative Lebensraum Vorpommern.

Dokumentacja sprawy została 7 maja przekazana z GDOŚ do WSA w Warszawie. Lebensraum Vorpommern złożyło również wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji do czasu rozpoznania skargi.

"Nikt nam tej decyzji nie zatrzyma"

Na decyzję sądu zareagował sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Na platformie X zamieścił nagranie, na którym mówi, że udało się wygrać z "niemiecką organizacją".

- Decyzja środowiskowa dla terminala kontenerowego w Świnoujściu została utrzymana w mocy i realizacja całej inwestycji tak, jak do tej pory będzie przebiegać zgodnie z planem. Budowa tego terminala jest dla naszego rządu priorytetowa - powiedział.

Poseł dodał, że budowa terminala, to nowe możliwości dla portu, które sprawią, że konkurencyjność Polski na Bałtyku zdecydowanie wzrośnie. - Nikt nam tej inwestycji nie zatrzyma (...). Do Świnoujścia będą przypływać największe kontenerowca świata i co za tym idzie, Polska będzie przyjmować coraz większą część rynku transportowego - dodał.

Decyzja środowiskowa dla Terminala kontenerowego w Świnoujściu utrzymana w mocy! pic.twitter.com/KpC00FqJsi — Arkadiusz Marchewka (@A_Marchewka) August 4, 2025