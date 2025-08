Sprawa dotyczy zakupów rosyjskiej ropy. "Indie nie tylko kupują ogromne ilości rosyjskiej ropy, ale następnie sprzedają ją na otwartym rynku z dużymi zyskami" - napisał Donald Trump na swojej platformie Truth Social.

"Nie obchodzi ich, ilu ludzi w Ukrainie jest zabijanych przez rosyjską machinę wojenną. Dlatego znacznie podniosę cła płacone przez Indie na rzecz USA" - wskazał dalej prezydent USA.

Indie nie uległy ultimatum Donalda Trumpa

Wcześniej Trump oświadczył, że w ramach najnowszej rundy wprowadzania ceł nałoży na Indie nieokreśloną dodatkową karę, jeśli nie wstrzymają importu rosyjskiej ropy naftowej. - Rozumiem, że Indie nie będą już kupować ropy z Rosji. Tak słyszałem. Nie wiem, czy to prawda, czy nie. To dobry krok. Zobaczymy, co się stanie - uznał prezydent USA.

Następnie, w ostatnią sobotę dwóch wysokich rangą urzędników indyjskich stwierdziło, że polityka kraju w zakresie zakupów ropy nie uległa zmianie. Jeden z nich uściślił, że rząd "nie wydał firmom naftowym żadnych poleceń" dotyczących ograniczenia importu z Rosji - przekazał dziennik "New York Times".

Rosyjska ropa w Indiach. Konflikt czy negocjacje?

Obecnie Rosja odpowiada za dostawy jednej trzeciej indyjskiego importu ropy. Jednocześnie Indie są drugim co do wielkości importerem rosyjskiej ropy po Chinach.

"New York Times" wskazywał, że według części analityków groźby w sprawie ceł mogą być taktyką negocjacyjną, ponieważ USA i Indie próbują obecnie sfinalizować początkowe etapy dwustronnej umowy handlowej.