Nadchodzący weekend zapowiada się bardzo upalnie. Najgoręcej będzie w niedzielę w centrum kraju, gdzie termometry mogą wskazać nawet do 36 stopni Celsjusza. Początek tygodnia nie będzie jednak rozpieszczał, a temperatura będzie wahać się od 18 do 25 stopni. Słońce wyjdzie zza chmur od piątku i to wtedy nadejdzie zdecydowane ocieplenie.

We wtorek nad Polskę północno-zachodnią nadciągnie chłodny front atmosferyczny, któremu towarzyszyć będą deszczowe chmury. Będzie się przesuwał w kierunku centrum kraju - na południowym wschodzie pozostanie jeszcze dość ciepłe i suche powietrze. Od rana pojawią się zamglenia i lokalne mgły, głównie na Podlasiu i Podhalu.

Pogoda na wtorek. Pojawią się przelotne opady deszczu

W dzień zachmurzenie będzie duże na Pomorzu, Kujawach oraz w Wielkopolsce, a towarzyszyć mu będą przelotne opady deszczu. Przejaśniać zacznie się po południu, a temperatura nie przekroczy 21 st. C.

Słonecznie będzie za to na Warmii, Mazurach i Podlasiu. W ciągu dnia na Mazowszu będzie następował stopniowy wzrost zachmurzenia. Termometry będą wskazywać od 18 st. C. w Olsztynie do 26 st. C. w Warszawie.

Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Małopolsce i Ziemi Świętokrzyskiej przez cały dzień powinno być słonecznie. Tam temperatura może osiągnąć nawet do 27 stopni Celsjusza.

Na Dolnym i Górnym Śląsku, oraz Ziemi Lubuskiej pojawią się chmury, a lokalnie także deszcz. Temperatura maksymalna od 21 st. C. w Zielonej górze do 26 st. C. we Wrocławiu i Opolu.

Prognoza pogody - środa, czwartek, piątek. Nadchodzi zwrot

W środę w całej Polsce będzie chłodno. Na południowym wschodzie i na północy zachmurzenie będzie duże z przelotnym deszczem. Nad resztą kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, a na południowym-zachodzie małe. Termometry w ciągu dnia będą wskazywać od 20 do 22 st. C.

Polsat News Prognoza pogody na środę i czwartek

W czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura od 20 st. C. na Podlasiu do 25 st. C. na Śląsku. Natomiast w piątek na Podlasiu zachmurzenie będzie umiarkowane, a na południu małe. Temperatura od 25 st. C. na Podlasiu do 30 st. C. na południu kraju.

Upały w weekend. W niedzielę nawet 36 stopni

W sobotę termometry w większości kraju wskazywać będą wartości przekraczające 30 st. C. Najcieplej będzie we Wrocławiu, gdzie mają być nawet 32 st. C., na zachodzie, w centrum i południu zaledwie stopień mniej. Chłodniej będzie na północnym-wschodzie - około 25 st. C. Tego dnia nie prognozuje się opadów deszczu.

Na jeszcze wyższe temperatury w niedzielę muszą się przygotować mieszkańcy centrum i południowego wschodu Polski. Tam może być nawet do 36 st. C.

Polsat News Weekendowy upał, w niedzielę będzie nawet do 36 st. C.

Na południowym-zachodzie około 33, a na północy kraju 29 st. C. W przeważającej części Polski będzie słonecznie, tylko na północnym zachodzie się zachmurzy i przelotnie popada deszcz.