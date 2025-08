W dawnej wsi Zboiska, znajdującej się obecnie w granicach Lwowa, rozpoczęły się prace poszukiwawczo-ekshumacyjne szczątków polskich żołnierzy. Prace prowadzą specjaliści z Polski i Ukrainy. We wrześniu 1939 roku polskie wojsko, dowodzone przez płk. Stanisława Maczka, toczyło tam zacięte walki z Wehrmachtem.

"4 sierpnia na terenie dawnego cmentarza w Zboiskach we Lwowie ukraińsko-polska ekipa rozpoczęła prace poszukiwawczo-ekshumacyjne w celu ponownego pochówku szczątków żołnierzy Wojska Polskiego" - przekazał resort kultury Ukrainy.

"Żołnierze ci polegli w 1939 r. podczas obrony Lwowa przed wojskami niemieckimi. Byli przedstawicielami różnych narodowości. Prace prowadzone są w ramach dwustronnej współpracy, mającej na celu wspólne zrozumienie wydarzeń historycznych" – czytamy w komunikacie.

Ekshumacje polskich żołnierzy. Polska współpracuje z Ukrainą

Wiceminister kultury Ukrainy Andrij Nadżos podkreślił, że przygotowania do prac w Zboiskach były możliwe dzięki konsekwentnym wysiłkom obu krajów.

"Pamięć o ofiarach II wojny światowej to nie tylko przeszłość - to także nasze dzisiejsze wartości: godność, wzajemny szacunek, zdolność do dialogu. Współpraca ukraińsko-polska jest przykładem tego, jak wspólne działania pomagają obu narodom przywracać pamięć historyczną i sprawiedliwość" - oświadczył.

Według szefa Wydziału Zarządzania Sprawami Urzędu Miasta Lwowa Jewhena Bojki cmentarz, na którym prowadzone są poszukiwania, istniał do lat 60. XX wieku, a ostatecznie został zlikwidowany w epoce komunizmu, w 1987 roku. W latach 90. ustawiono tam symboliczny drewniany krzyż z napisem w języku polskim: "Żołnierzom Wojska Polskiego, poległym w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 roku".

Ukraina. Ekshumacje także w Puźnikach

Ekshumacje szczątków polskich żołnierzy w Zboiskach potrwają do 30 sierpnia. Ukraiński resort kultury poinformował, że w maju zakończono etap terenowy ekshumacji w nieistniejącej wsi Puźniki w obwodzie tarnopolskim. W wyniku prac odnaleziono szczątki 42 osób.

Puźniki to dawna wieś w dzisiejszym obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy, gdzie w nocy z 12 na 13 lutego 1945 r. ukraińscy nacjonaliści wymordowali - według różnych źródeł - od 50 do 120 Polaków.