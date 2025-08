Prezydent przekazał, że poniedziałkowe spotkanie proponował marszałek Sejmu. - Później był słynny wywiad pana marszałka. W moim przekonaniu spotkanie było konieczne. Mimo, że data została potwierdzona, do spotkania nie doszło - wskazał.

Andrzej Duda poinformował, że Szymon Hołownia wycofał się ze spotkania, które było zaplanowane przed południem. - Tak to rozumiem - zaznaczył prezydent. - Zaproszenie było. Pan marszałek osobiście ze mną rozmawiał, więc chyba rozumie, że zaproszenie było - dodał.

Dopytywany "co się stało" prezydent odparł, że widzowie sami muszą sobie odpowiedzieć na to pytanie. - Widzieliśmy, co się działo w ostatnich dniach. Widzieliśmy problemy, które miał pan marszałek po wywiadzie, kiedy powiedział o zamachu stanu. Potem się z tego wycofywał. Rozumiem, że jest w sytuacji trudnej względem swoich politycznych sojuszników - podkreślił Duda.

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. Obawiam się kompletnych szaleństw

Bogdan Rymanowski zapytał czy prezydent obawia się czegoś w kontekście dnia zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. - Obawiam się jakichś kompletnych szaleństw - wskazał prezydent.

ZOBACZ: "To powinno ulec zmianie". Nawrocki rozmawiał z Zełenskim. Dał jasny sygnał

- Nie wiem czego - dodał dopytywany przez dziennikarza. - Widzę radykalizację po stronie obozu rządzącego, dosyć ewidentną. Jeżeli pan mnie pyta czy się czegoś obawiam, to powiem, że trzeba być przygotowanym na wszelkie scenariusze. Natomiast mam nadzieję, że wszystko będzie rozsądnie, a przede wszystkim legalnie i zgodnie z konstytucją - powiedział Duda.

Andrzej Duda o rządach Donalda Tuska: Zły czas dla Polski

Podczas wywiadu dziennikarz zapytał też o relacje Dudy z Donaldem Tuskiem. - Osobiście uważam, że to zły czas dla Polski, czas, w którym rządzi premier Donald Tusk i jego rząd - zaznaczył prezydent.

- Przede wszystkim dlatego, że wielkie inwestycje zostały w sposób ewidentny zahamowane. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się znaleźć odpowiedź dlaczego i ustalić kto za to jest odpowiedzialny w szczegółach - mówił dalej.

Duda odniósł się też do postulatu posłanki Polski 2050 Joanny Muchy, by Tusk ustąpił ze stanowiska premiera. Bogdan Rymanowski zapytał czy dobrym następcą byłby Radosław Sikorski - Trudno mi powiedzieć. Myślę, że jeszcze trochę czasu minie i Polacy zmienią rząd. Widać, że mamy kontynuację linii, która jest linią pewnie pana premiera, ale przede wszystkim jego ugrupowania od bardzo dawna (...). Dzisiaj mamy zablokowaną inwestycję (w CPK - red.) - wskazał Duda. - Będzie budowane 20 lat, jeśli będzie budowane tak jak teraz - dodał.

- Zamiast realizować rozwój Polski (...), to wszystko zostało przyblokowane. Problem z elektrownią jądrową, która jest Polsce niezbędna - kontynuował prezydent.

10 lat prezydentury Andrzeja Dudy

Andrzej Duda 6 sierpnia zakończy swoją drugą kadencję na stanowisku Prezydenta RP. Przez 10 lat Duda podpisał 1850 ustaw i zawetował 19. 61 razy skierował wnioski do Trybunału Konstytucyjnego o w trybie kontroli następczej lub prewencyjnej. 62 razy występował z inicjatywą ustawodawczą.

ZOBACZ: Współpraca Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem. Polacy zabrali głos w sondażu

W czasie prezydentury Duda podjął decyzję o 418 nominacjach generalskich. Odbył 274 wizyty zagraniczne. 169 razy gościł głowy innych państw i szefów zagranicznych rządów. Prezydent przyjął listy uwierzytelniające od 275 ambasadorów akredytowanych w Polsce. Wręczył też 153 listy uwierzytelniające ambasadorom Polski na świecie.

W trakcie dwóch kadencji Duda współpracował z czterema premierami: Ewą Kopacz, Beatą Szydło, Mateuszem Morawieckim i Donaldem Tuskiem.

Wcześniejsze odcinki programu "Gość Wydarzeń" możesz zobaczyć tutaj.