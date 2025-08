- To nie wymaga jakiejś specjalnej odwagi, żeby pojawić się w Berlinie - stwierdził Michał Szczerba, komentując działania Sławomira Mentzena. Polityk Konfederacji w rocznicę powstania warszawskiego zorganizował akcję przed Bramą Brandenburską. Natomiast według europosła KO "aktem odwagi" byłoby pojechać do Moskwy.

Michał Szczerba komentował akcję Sławomira Mentzena, który w rocznicę powstania warszawskiego zaprezentował w Berlinie baner z informacją o zbrodniach niemieckiego wojska podczas zrywu niepodległościowego powstańców.

- Każdy ma prawo do tego, żeby w jakiś sposób upamiętniać powstanie warszawskiego. Ja tego dnia zawsze jestem z powstańcami albo w Domu Powstańców Warszawskich, albo z panią Wandą Traczyk-Stawską na Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli i to jest moja forma upamiętnienia - zaznaczył europoseł Koalicji Obywatelskiej.

- W dobie pokoju i tego, że jesteśmy w ramach jednej Unii Europejskiej, to nie wymaga jakiejś specjalnej odwagi, żeby pojawić się w Berlinie - dodał, mówiąc o ruchu Mentzena.

WIDEO: Michał Szczerba w "Gościu Wydarzeń"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Gdyby pan Mentzen pojechał do Moskwy na plac Czerwony i wywiesił transparent "Katyń - pamiętamy. Zawsze będziemy pamiętać i osądźmy zbrodnie rosyjskie", to byłby akt odwagi - podkreślił Michał Szczerba.

Michał Szczerba: Przywództwo Tuska jest niepodważalne

W dalszej części programu Szczerba komentował wypowiedź Joanny Muchy z Polski 2050, która w "Śniadaniu Rymanowskiego" zasugerowała, że powinno dojść do zmiany na stanowisku premiera. - Jakbym był uszczypliwy to powiedziałbym, że to Joanna Mucha nie dała rady, odeszła po kilkunastu miesiącach z Ministerstwa Edukacji - wskazał Szczerba.

ZOBACZ: Współpraca Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem. Polacy zabrali głos w sondażu

- Uważam, że przywództwo Donalda Tuska jest niepodważalne, jest bardzo silne. Ma wotum zaufania, ma nowy, lepszy, lepiej zbudowany rząd. Dla mnie przykładem dobrych zmian jest nie tylko awans Radosława Sikorskiego w strukturach rządu, ale również nominacja dla Waldemara Żurka, po której sobie bardzo dużo obiecuje - zaznaczył europoseł.

Wcześniejsze odcinki programu "Gość Wydarzeń" możesz zobaczyć tutaj.