- Mam coraz głębsze przekonanie, że Tusk nie da rady poprowadzić do zwycięstwa - powiedziała Joanna Mucha z Polski 2050 o szansach koalicji w przyszłych wyborach. - Uważam, że powinniśmy zaproponować nowe przywództwo. Im wcześniej, tym lepiej - dodała. Na te słowa zareagował Robert Kropiwnicki z KO. - Gdybyśmy ulegali takiemu nastawieniu, to w 2023 roku nie dalibyśmy rady - przekazał.

- Publicznie słyszeliśmy słowa o nawoływaniu do nieodbierania zaprzysiężenia od prezydenta Karola Nawrockiego. One padły, my je słyszeliśmy - powiedziała Joanna Mucha z Polski 2050 w "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii", komentując krytykę, jaka spadła na Szymona Hołownię.

Stało się to po jego słowach o propozycji "zamachu stanu". - Marszałek użył mocnego słowa, może nieco na wyrost, ale nie uważam żeby było tu coś niewłaściwego - dodała.

Posłanka Polski 2050, odnosząc się do spadających notowań rządu w sondażach, stwierdziła, że "negatywne emocje wobec premiera Tuska są wynikiem ośmioletniej propagandy PiS".

- Nie możemy zapomnieć o tym, co robiła wówczas telewizja publiczna. Czy pan premier dał radę się z tego wydobyć przez ostatnie półtora roku? Obawiam się, że nie - przekazała polityk.

Zmiana na stanowisku premiera? "Powinniśmy zaproponować nowe przywództwo"

Prowadzący Bogdan Rymanowski zapytał, czy Donald Tusk da radę poprowadzić koalicję do zwycięstwa w kolejnych wyborach parlamentarnych.

- To jest nasza odpowiedzialność. Ja mam coraz głębsze przekonanie, że premier nie da rady. Uważam, że powinniśmy wcześniej zaproponować nowe przywództwo, aby odbudować zaufanie. Im wcześniej, tym lepiej - zaznaczyła Mucha. - Moim zdaniem PiS sprawił, że premier Tusk nie jest w stanie poprowadzić do zwycięstwa - dodała.

Na te słowa zareagował poseł KO Robert Kropiwnicki. - Ale w 2023 premier dał radę - zaznaczył.

- Wtedy KO przegrało z PiS. Wygraliśmy dzięki Polsce 2050, PSL i Lewicy - przypomniała posłanka.

- Myślę, że koleżanka ulega narracji - odparł poseł KO. - Gdybyśmy ulegali takiemu nastawieniu, to w 2023 nie dalibyśmy rady - przekazał.

O przyszłości premiera wypowiedziała się także eurodeputowana Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik.

- Życzę, aby Donald Tusk odszedł na emeryturę. Bardzo mi się podoba jak pani Mucha króciutko wyjaśnia pana Kropiwnickiego. Ciekawa sytuacja - oceniła.

Europosłanka stwierdziła, że "nie przeceniałaby roli telewizji publicznej w oczernianiu premiera". - Sam Tusk sobie ten wizerunek zniszczył, nie dowożąc obietnic wyborczych - dodała zaznaczając, że powinien on odejść i zrobić miejsce dla nowego pokolenia.

